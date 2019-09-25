Как не потерять достойную работу?

В этом году липецкие предприятия усилили меры промышленной безопасности на производстве. Помимо прочего, более жестким стал антиалкогольный контроль. Например, на проходных Новолипецкого комбината появились дополнительные приборы - «алкорамки», которые исключают появление на рабочем месте сотрудника в нетрезвом виде.

Что это за система и для чего ее используют работодатели, мы узнали у начальника управления охраны труда и промышленной безопасности НЛМК Романа Григорьева.

- С чем связано усиление мер антиалкогольного контроля?

– Алкоголь и комбинат - два несовместимых понятия. Как известно, на любом производстве все инструкции по безопасности написаны кровью, за каждым правилом стоит чья-то личная трагедия. В состоянии даже слабого алкогольного опьянения нигде работать нельзя, а тем более на производственном объекте, где требуется повышенная концентрация внимания. Новые правила безопасности помогают предотвратить ущерб здоровью работников и часто спасти чью-то жизнь.

- Что может произойти?

– В первую очередь, человек в состоянии даже легкой степени опьянения может получить крайне тяжелую травму, вплоть до летального исхода. А потеря трудоспособности - это еще и трагедия для всей семьи пострадавшего. Если сотрудник все же выпил на производстве и получил травму, то в этом случае ему отказывают в получении каких-либо компенсаций. А если еще по причине алкогольного опьянения сотрудника пострадало оборудование или случился простой, к виновнику могут применить и серьезные штрафные санкции. Поэтому нетерпимость к алкоголю у нас касается всех, как штатных работников, так и сотрудников подрядных организаций. Работник, в первую очередь, должен понимать, что его жизнь и жизни других людей зависят от его трезвости и собранности на производстве.

- В чем особенность антиалкогольной системы на комбинате?

– Система контроля доступа включает алкотестирование на проходных. Причем она избирательна – тесты делаются не всем подряд сотрудникам, из потока людей система выявляет некоторых, кому стоит пройти тестирование.

- Систему можно обмануть?

– Нет. На наших КПП для всех действуют электронные пропуска – идентификатор четко считывает, кто проходит на территорию и подлежит тестированию. То есть невозможно, чтобы кто-то прошел с чужим пропуском. Также полностью исключается человеческий фактор, с системой нельзя «договориться», она беспристрастна.

- Алкорамка выявила работника в нетрезвом виде, что с ним происходит дальше?

– Его не допускают на территорию комбината. Затем следует процедура отстранения от смены, вплоть до увольнения с предприятия. Человек потеряет работу и больше никогда не сможет устроиться повторно ни к нам, ни в подрядную организацию, с которой мы работаем.

- Почему так радикально?

– Это кардинальное требование безопасности на нашем предприятии, которое запрещает находиться на территории комбината в алкогольном или наркотическом опьянении. Оно обязательно для всех и прописано во всех инструкциях по охране труда, размещено на плакатах во всех общественных местах, постоянно транслируется в корпоративных СМИ. То есть об этом мы говорим постоянно, и каждый сотрудник знает о позиции компании. И если человек сознательно пренебрегает этим, такой специалист нам не нужен.

Кстати

Об опасности пребывания на производстве даже с легкой степенью опьянения говорят и медики. Как пояснила психиатр-нарколог «Новолипецкого медицинского центра» Виктория Жихарева, на поведение человека влияют даже самые незначительные дозы алкоголя в крови – от 0.3 до 1.15 промилле.

– По результатам тестов, уже на этой стадии люди делают ошибки, нарушается координация движений и меняется мышление. Поэтому считать, что небольшое количество алкоголя никак не влияет – неверно. Воздействие спиртного на организм длится от 12 часов и выше – нельзя вечером выпить, а утром идти на работу. Причем в домашних условиях невозможно нейтрализовать действие алкоголя – что-то выпить или съесть и моментально протрезветь не получится. А вот риск потерять достойную работу для любителей выпить очень высок.

Лия МУРАДЬЯН. Фото Архив «КП». Анатолий ЖДАНОВ.