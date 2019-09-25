Специалисты Липецкэнерго обучили школьников азбуке электробезопасности

Сотрудники филиала «Россети Центр Липецкэнерго» провели уроки безопасности в школах всех 18 районов Липецкой области. Это особенно актуально, поскольку в сентябре в Елецком районе серьезные ожоги получила девочка, которая забралась на трансформаторную площадку подстанции.

«К энергообъектам не подходить, на опоры не залезать, от проводов держаться как можно дальше», - эти три главных правила электробезопасности выучили ребята на специальных уроках. Также энергетики напомнили детям, что вблизи линий электропередачи нельзя запускать воздушных змеев, разводить костры и рыбачить. Около подстанций и высоковольтных линий смертельно опасно фотографироваться, используя селфи-палку. Электротравму можно получить даже при отсутствии контакта тела человека с проводом: попасть под высокое напряжение можно, поднимая монопод над собой.

Электрический ток не имеет запаха, не виден и не слышен, поэтому школьникам рассказали о специальных предупреждающих знаках: «Стой! Напряжение!», «Не влезай – убьёт!», «Высокое напряжение. Опасно для жизни!». Напоминать о правилах электробезопасности липецким школьникам будут тематические книжки и раскраски, которые им подарили энергетики.

Всего же с начала года энергетики филиала «Россети Центр Липецкэнерго» провели 97 уроков по электробезопасности, в них приняло участие около двух тысяч детей. Работа по профилактике травматизма будет продолжена.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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