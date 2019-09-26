2019-09-26T09:22:28+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Нарушителей правил парковки будем жестко наказывать»

В Липецкой области объявили войну автохамам
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Руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов провёл совещание, посвященное проблемам парковок на газонах и механизмам привлечения автолюбителей к ответственности.

Если раньше представители административных комиссий могли составлять протоколы на нарушителей парковки, то в 2018 году областная прокуратура запретила городским службам штрафовать автолюбителей.

Чтобы изменить ситуацию, участники совещания предложили проводить рейды по дворам вместе с сотрудниками ГИБДД и МВД и фиксировать нарушения. Кроме того, необходимо внести изменения в законодательство и наделить муниципальные службы правом штрафовать за парковку в неустановленных местах, сказал Игорь Артамонов.

«Много жалоб поступает от жителей на парковки на бордюрах, газонах, тротуарах, остановках. Нужно разработать комплексное решение. Во-первых, увеличить размеры и объемы штрафов с водителей за стоянку под запрещающими знаками и на газонах, регулярно рассказывать в средствах массовой информации о нарушениях и количестве эвакуированных автомобилей. Во-вторых, нужно обустроить парковки. Возможен вариант муниципальных парковок по приемлемой для жителей стоимости», - отметил Игорь Артамонов. Также, по мнению главы региона, для решения проблемы необходимо привлекать жителей, которые смогут отсылать фото нарушений в соответствующие ведомства, на основе которых будут формироваться штрафы для автовладельцев.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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