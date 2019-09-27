"Стальное дерево" подарит сельским детям спортивный комплекс

О спорткомплексе жители села Петровка Грязинского района мечтали давно. Точнее, о площадке, где можно было бы и с маленькими детьми погулять, и спортом заняться, и культурно отдохнуть. Тем более, что участок под комплекс уже давно ждет своего часа - обширная территория возле местной школы. Раньше ее главным украшением был фонтан. Теперь это пустырь, поросший травой.

Преобразить село решили глава администрации сельского поселения Александр Суворов вместе с учителем начальных классов Светланой Казаковой. Они долго думали, как организовать место для активностей и полезного отдыха. Да так, чтобы площадка стала центром притяжения сельчан всех возрастов. В итоге, решено было построить многофункциональный спорткомплекс.

- У нас в селе много детей, молодежи, пожилых людей. Сюда приезжают на постоянное место жительства новые семьи. Спорткомплекс нам просто необходим! - считает Светлана. - Мы долго вынашивали эту идею, советовались с местными жителями, искали проверенных подрядчиков. А самое главное, решали, как реализовать наш проект. И здесь нам очень повезло. Александр Васильевич узнал, что есть программа "Стальное дерево" от НЛМК. Мы подали заявку, прошли все этапы отбора и выиграли.

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ПРОЕКТ "СПОРТ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХА И ДОЛГОЛЕТИЯ" - ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ "СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО"

Проект Александра Суворова и Светланы Казаковой стал одним из победителей грантовой программы "Стальное дерево" Новолипецкого металлургического комбината при финансовой поддержке благотворительного фонда "Милосердие". Эта программа была запущена в 2017 году. Заявки на гранты принимаются с конца зимы и всю весну. Затем начинает работу комитет, в который входят представители НЛМК и благотворительного фонда "Милосердие", а также администрации города и области. Они оценивают проекты по множеству критериев: востребованность, эффективность, какое количество людей он затронет и т д. После члены комитета выносят решение.

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- В этом году в Липецкой области реализуют 11 проектов, - поделилась начальник отдела благотворительного фонда "Милосердие" Яна Шафоростова. - Изначально мы финансировали только те, что направленны на благоустройство и озеленение территорий. Теперь мы затрагиваем направления, связанные с детством, молодежью, спортом, здравоохранением и др. Один из победителей этого года - проект "Спорт – залог здоровья, успеха и долголетия" в селе Петровка Грязинского района. Здесь возведут многофункциональную площадку, которая будет интересна и для малышей, и для подростков, и даже для пенсионеров.

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ДЛЯ РЕБЯТ - РОЛЛЕДРОМ, А ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ - ЗАНЯТИЯ НА ТРЕНАЖЕРАХ

Так, возле сельской школы появится спорткомплекс, состоящий из 4 зон. Первая - сам спортивный комплекс, где местные жители смогут улучшить свою физическую форму, позаниматься воркаутом и даже подготовиться к сдаче норм ГТО. Рядом установят площадку с тренажерами. Здесь, по задумке главы Петровского сельсовета, фельдшеры из медпункта будут ежедневно проводить физкультзанятия с пенсионерами. Третья зона - ролледром. Эта площадка особо актуальна для местной детворы, так как в селе нет территорий, где ребята могли бы кататься на роликах, скейтах и велосипедах. Также возле школы появится зона отдыха. Рядом с предыдущими площадками установят беседку с уличной библиотекой. Тут же - детская площадка для малышей. Гости спорткомплекса смогут беспрепятственно выйти в интернет - здесь заработает точка вай-фай. Территорию будут освещать новые фонари. Появится видеонаблюдение.

- Мы с друзьями любим кататься на роликах, но приходится это делать на дороге, к которой долго идти. А теперь прямо возле школы будет площадка! - светится от счастья школьник Анатолий. - Здесь мы еще сможем и на тренажерах позаниматься. А то у нас в селе только коробка, где мы в футбол играем.

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Кстати, спорткомплекс уже появился на площадке в минувшую среду, 25 сентября. Рабочим останется установить тренажеры, беседку и возвести ролледром. На все это потребовалось более 800 тыс. рублей, которые выделил благотворительный фонд НЛМК "Милосердие" и другие партнеры проекта.

Автор: Юлия КЛЮЕВА

Фото: Юлия КЛЮЕВА.