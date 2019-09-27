"Развитие ребенка в нашем детском саду позволяет воспитать в нем яркую, уверенную и успешную личность"

И самая грустная пора для них – это расставание, ведь сколько нового, захватывающего они здесь узнали! Как многому научились и скольких друзей обрели!

У ребят должно быть ощущение «детства». Это пора удивительных открытий, когда тебе все внове, и весь мир кажется чудесным и потрясающе интересным. Таким, по мнению воспитателей и педагогов детсада №126, должно быть здесь пребывание детей. И с этой задачей они успешно справляются. В 2018 г. ДОУ №126 стало победителем Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад», лауреатом Открытого межрегионального конкурса «100 Престижных детских садов России» и включено в Реестр ведущих образовательных учреждений РФ.

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О составляющих успеха мы узнали из беседы с заведующей липецким детским садом №126 Ольгой Белоусовой.

- Цель одна - просто учить детей. А для этого надо создать хорошие условия, подобрать коллектив не только единомышленников, а людей творческих, разделяющих все наши начинания. И за 3 года, считаю, нам это удалось. Ведь когда видишь цель и стремишься быть лучше, то надо идти вперед независимо от того, какие причины могут вас останавливать.

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В детском саду помимо основной программы дошкольного образования, реализуются еще 15 дополнительных образовательных программ, которые пользуются популярностью. Среди них чтение, математика, обучение катанию на роликовых и фигурных коньках, театрализованная деятельность, развитие вокальных данных, живопись и другие. Теперь в основную программу включены такие виды деятельности, как легоконструирование и обучение игре в шахматы.

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В этом году внедряется новая дополнительная программа – «Экологическая лаборатория», направленная на развитие у дошкольников интереса к элементарной химии и географии, опытам и экспериментированию. Вся развивающая предметно – пространственная среда в ДОУ №126 служит для разностороннего развития и организации увлекательной, творческой жизни ребенка.

- В нашем детском саду нет ничего «просто так», каждый уголок и стена, любой участок территории – внутри здания и на территории несут познавательную, творческую и интеллектуальную нагрузку для детей, - отмечает Ольга Белоусова.

В детсаде на постоянной основе функционируют разнообразные выставки-экспозиции – «Первые шаги по родному городу», «Ярмарка мастеров», «Непотерянные игрушки», «Русские красавицы», «Сказание о Руси», «Маленький патриот» и «Великий сказочник», которые постоянно обновляются.

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Для педагогов и воспитателей занятия с малышами – это значит действовать вместе с ребенком, а не вместо него, создавать ситуацию, соответствующую его эмоциональному настрою.

- Все занятия идут в игровой увлекательной форме, ориентированные на личность и индивидуальность каждого воспитанника. Их труд нелегок, ведь надо работать «на» и «для» детей, и без творческого подхода, любви к малышам здесь не обойтись, - поясняет Ольга Анатольевна. – Коллектив набирался непросто, приходили и случайные люди, но в итоге подобралась команда высококвалифицированных специалистов, знающих и любящих свое дело, которыми можно гордиться.

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… А то, что из детсада действительно не хочется уходить, настолько здесь интересно (даже взрослому), мы убедились, совершив экскурсию по его территории - и словно окунулись в детство.

В нынешнем году ДОУ№126 стало победителем «Лучший двор детского сада-2019». Его коллективом проделана огромная работа: открыты новые площадки – в их числе ЭКО-лаборатория, где можно наблюдать появление корней у растений, модели «Как появляется бабочка», «Как растет тыква». Оборудованы игровые поля для игры в мини-гольф и боулинг, фотозоны с символикой детсада. Появился игровой комплекс по пожарной безопасности и зона, посвященная правилам дорожного движения, макеты часов и весы на площадке «Умный малыш» и еще много-много другого.

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- Летом вся деятельность переносится на улицу, каждый участок территории учреждения оформлен так, чтобы детям было интересно, и они узнавали что – то новое, полезное, - поясняет в ходе экскурсии заведующая детсадом. – Здесь поляна «Сказок» со скульптурами сказочных героев, вот там проходит экологическая тропа, а рядом фруктовый сад и летний театр, где проходят различные представления.

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Неподалеку раскинулся архитектурный комплекс «Бабушкин дворик» с огородом , мини- теплицей и фигурами домашних животных, участок леса с макетами лесных обитателей, маленький пруд, клумбы с яркими цветами, туристические маршруты позволяют привить ребенку любовь к природе и родному краю.

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- Родители каждой группы оказывают огромную помощь в пополнении развивающей среды в детском саду и на его территории. Я им очень благодарна за активную поддержку, творческое участие в наших проектах и начинаниях, - делится Ольга Анатольевна. – И все это ради того, чтобы дети по-настоящему «прожили детство», ощутив все прелести этой золотой поры в жизни. Чтобы жизнь в детском саду для них была интересной, насыщенной, познавательной и запоминающейся. Надеюсь, у нас это получается!

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Реклама Фото из архива ДОУ № 126 г.Липецка