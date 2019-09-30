«Стальное дерево» поможет обустроить сквер в поселке Матырский

Инициативная группа жителей одного из отдаленных районов Липецка во главе с Натальей Трубниковой разработала и защитила на конкурсной комиссии проект по благоустройству территории. На его реализацию активисты получили от благотворительного фонда грант на сумму 300 тыс. рублей.

До конца года на общественном пространстве оборудуют современную детскую площадку, на ней появятся два домика-беседки и несколько качалок. На территории заменят покрытие установят новые лавочки и ограждение. По периметру высадят саженцы канадского клена, рябины, японской спиреи, айвы и винограда.

Проект в поселке Матырский – один из 11 проектов программы «Стальное дерево», которые в текущем году реализуют в Липецке, Данкове, Грязинском, Тербунском и Липецком районах. На эти цели благотворительный фонд направит около 3 млн рублей.

До конца года в Данкове оборудуют спортивный парк в микрорайоне "Южный" и построят площадку для скейтборда в Парке пионеров, в селе Петровское Грязинского района установят новую спортивную площадку. В Липецке оснастят новым оборудованием онко- и наркодиспансеры, создадут сеть оздоровительных пространств для пожилых людей. В районе села Вербилово активисты очистят береговую зону реки Воронеж. Один из проектов предполагает организацию бесплатной юридической помощь для сельских жителей отдаленных районов области.