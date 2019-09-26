2019-09-27T08:30:45+03:00
Общество

Эксперты Института региональных проблем выпустили четвертый рейтинг криминогенности регионов

Липецкая область переместилась на 76 место
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Эксперты Института региональных проблем выпустили четвертый рейтинг криминогенности регионов, основанный на статистических данных за май 2019 года. Согласно данным исследования наиболее благополучные регионы продолжают постепенно терять свои преимущества по сравнению со всей остальной страной. Наиболее показательными оказались примеры Чукотского автономного округа и Москвы. Однако в наиболее уязвимом положении оказалась Липецкая область, которая переместилась на 76-е место. Это пограничная позиция между «зеленой» и «желтой» зонами рейтинга криминогенности. Если в регионе продолжится тенденция к ухудшению показателей, уже в пятом рейтинге криминогенности Липецкая область покинет топ-10 самых благополучных регионов страны.

Основным фактором снижения позиции Липецкой области в рейтинге стал рост экономической преступности (+11%). Из группы экономических преступлений эксперты отмечают рост удельного числа мошенничеств со страховками (+19%), хотя регион не входил в список проблемных регионов по статистике страхового мошенничества. Но в мае правоохранительные органы Липецка дали ход делу о мошенничестве в автостраховании. Двое жителей Липецка за минимальную стоимость приобрели автомобиль престижной марки с имеющимися дефектами и оформили на транспортное средство полис ОСАГО. Позже мошенники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, привлекая за вознаграждение владельцев второго автомобиля как участников ДТП и предоставляли страховщикам документы на получение компенсации. Так, под предлогом наступления страхового случая, подозреваемые в мошенничестве пытались похитить более двух миллионов рублей, принадлежащих страховым компаниям города. Однако благодаря действиям страховых компаний и правоохранительных органов афера была раскрыта и передана в суд.

Помимо ухудшения криминальной ситуации в регионе в Липецкой области отмечается снижение номинальных зарплат (-4,6%) и рост индекса бедности (+2%).

«Липецкая область, как и Новгородская, отражает наметившуюся негативную тенденцию по ухудшению показателей у регионов, входящих в «зеленую» зону рейтинга криминогенности. В первом рейтинге Липецкая область занимала 78 место, сейчас уже 76. В следующем рейтинге регион имеет все шансы перейти из «зеленой» в «желтую» зону рейтинга. Мы наблюдаем планомерное снижение показателей в благополучных регионах и пытаемся ответить на вопрос, что является первопричиной. Если Липецкая область продолжит снижение показателей, то это подтвердит необходимость внутренних изменений в регионе, которые предстоит реализовывать новому губернатору Игорю Артамонову», - говорит директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Пока Липецкая область удерживается в списке устойчивых регионов. Так, в последнем рейтинге социально-политической устойчивости регионов Фонда «Петербургская политика», при составлении которого были использованы результаты рейтинга криминогенности регионов, Липецкая область вошла в список регионов со средней устойчивостью (6,3 балла).

ИСТОЧНИК KP.RU

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