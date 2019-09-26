Всем нельзя помочь, но это не значит, что помогать не надо

- Ольга Андреевна, многие из проектов, которые реализует благотворительный фонд «Созидание», связаны с помощью детям. Это получается случайно или является основной деятельностью фонда?

- Это нельзя назвать случайностью или совпадением. В далеком 1993 году фонд был создан человеком, который вырос в детском доме и знал не понаслышке, что дети - одна из самых уязвимых категорий граждан в России и именно они нуждаются в системной поддержке. Все годы существования фонд «Созидание» помогал различным детским учреждениям, и мы, безусловно, продолжили эту традицию. В качестве примеров нашей деятельности могу привести капитальный ремонт кровли «Кризисного центра» в Орловской области, восстановление и отделку сгоревшей квартиры мальчика, оставшегося сиротой, организацию нескольких мероприятий по поддержке семей с детьми-аутистами в Липецке. Летом текущего года нам удалось найти средства, чтобы отправить на чемпионат мира по танцам девочку, которая победила в Международном фестивале, проходящем в Орле. Также благодаря сотрудничеству со строительной корпорацией «ОДСК Липецк» и администрацией Липецкой области мы смогли обеспечить финансирование одного из самых значимых социальных проектов для многодетных семей и детей, оставшихся без родителей, - «Рождественского поезда». 110 маленьких липчан провели несколько незабываемых дней в Москве, окунувшись в настоящую сказку новогодней столицы. Также у нас есть новогодняя традиция - наши сотрудники с сотрудниками компании «Орелстрой» поздравляют детей из детских домов, реабилитационных центров и интернатов с Новым годом, всегда привозя с собой приятные сюрпризы и подарки, - ведь какой праздник без подарка?

- Но при этом ваша деятельность достаточно разнообразна? В каких еще направлениях Фонд проявляет наибольшую активность?

- Наш вектор в первую очередь направлен в будущее. Мы заботимся о молодом поколении - в этом году нашим большим и значимым для подростков и в целом для активной молодежи проектом стала реализация 17-летней мечты орловчан - строительство первой профессиональной открытой скейт-площадки в центре города. Получился настоящий центр притяжения для горожан! Также в спортивной сфере мы приняли участие в таких проектах, как «Зеленый марафон» или, например, ежегодный Всероссийский турнир по бадминтону.

Сохранение здоровья посредством физических упражнений и активного образа жизни являются одним из наших приоритетных направлений деятельности, но не единственным. В этом году мы приняли участие в организации театрального фестиваля «Люди», реализованного на базе орловского театра «Свободное пространство». Этот проект - значимое и ожидаемое событие для многих соотечественников, особенно в рамках 2019 года, объявленного Годом театра в России.

Еще одно направление, которое мы не можем оставить без внимания, - городские праздничные мероприятия. Мы всегда стараемся по мере сил и возможностей сделать то, что от нас зависит, чтобы подарить людям ощущение праздника. Дни города - особые дни, когда жители чувствуют единение, надолго заряжаясь друг от друга положительной энергией! И новогодние праздники не исключение. Украшение родного города - задача важная, и тут нам на помощь приходят многие организации, которые в нем работают, и мы искренне им благодарны.

- Фонд принимает участие и в проектах по охране окружающей среды, диких животных?

- В мае текущего года мы взяли под опеку удивительных представителей дикой природы - зубров! Причем и на территории Орловской области, и в Липецке. Национальный заповедник «Орловское полесье» имеет 25-летнюю историю и является приютом для 23 видов растений и 89 видов животных, занесенных в Красные книги разных уровней. А зубры - часть мира этого уголка природы, его местные обитатели, которые находились под угрозой исчезновения и теперь нуждаются в нашей опеке.

- Вы активно сотрудничаете со строительными компаниями - как это влияет на вашу благотворительную деятельность?

- Безусловно, положительно! Строительные предприятия, особенно крупные, в силу своей созидательной направленности способны осознавать важность социальной деятельности и активно ее поддерживать. Строители работают для людей - их профессиональная деятельность направлена на то, чтобы люди в новых домах обретали новую, счастливую жизнь. Они не могут оставаться безучастными, если потенциально есть возможность помочь. В прошлом году благодаря крупнейшему орловскому строительному холдингу удалось отремонтировать кровлю бюджетного учреждения, которая находилась практически в аварийном состоянии, подарив возможность мамам с детьми продолжать жить в комфортных условиях. Та же строительная компания снова «оказалась рядом», когда взрыв бытового газа оставил на улице большую семью. Ремонт был сделан очень качественно и оперативно! Важно отметить, что этот запрос о помощи поступил к нам через администрацию города. В целом сотрудничество с органами власти расширяет рамки информационного потока. Благодаря этому мы узнаем о случаях, где наша помощь жизненно необходима, и успеваем принять меры.

- Так же, как и в органы власти, люди часто обращаются в средства массовой информации - вы поддерживаете связь с местными СМИ в благотворительной сфере?

- Конечно. Одним из последних примеров стала недавно отремонтированная квартира в Орле. Квартира полностью выгорела, мальчик остался сиротой и жил в другом городе у опекуна, так как возвращаться ему было некуда. Телеканал «Россия 1» узнал об этом от волонтеров, пытавшихся вынести горелый мусор в течение нескольких лет, и орловские корреспонденты обратились к нам. Мы, в свою очередь, передали данный вопрос в ПАО «Орелстрой», где руководство нас в этой инициативе поддержало. Строители помогли маленькому орловчанину не только с ремонтом, но и с отделкой класса «Комфорт», со всей необходимой сантехникой, кухонной мебелью и осветительными приборами - в едином современном стиле интерьера. Обновленное жилье полностью подготовили к переезду хозяев. К сожалению, всем нельзя помочь, но вместе мы сила и всегда стараемся помочь по мере наших возможностей.

Новая скейт-площадка стала центром притяжения для горожан.

- Человек, который ежедневно сталкивается со сложными жизненными ситуациями, трагедиями, должен иметь железное сердце или стальные нервы? Вы же понимаете, что не можете помочь абсолютно всем. Какими принципами вы руководствуетесь, выбирая, кому сможете помочь, а кому нет?

- Мы всегда всем хотим помочь. И при этом прекрасно понимаем, что помочь всем, к сожалению, невозможно. Сформулировать непросто, но если все же попробовать, то… Мы помогаем по двум причинам: если можем помочь и если не можем не помочь. Мы стараемся не обнадеживать людей сразу, сначала скрупулезно прорабатываем запрос, ищем инструменты и возможности, чтобы оказать помощь. И только после того как находим, сообщаем будущему благополучателю хорошие новости.

В России в целом и в регионах Черноземья в частности возросло количество неравнодушных компаний. Бизнес сегодня все чаще готов оказывать помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается. Мы же со своей стороны активно поддерживаем эту тенденцию, будем и дальше стараться по максимуму помогать в первую очередь тем, кому без помощи не обойтись. Может и нельзя переделать мир полностью, но сделать его немного лучше можно, даже нужно. У каждого из нас есть такая возможность.

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