Липецкие парламентарии обсудили развитие внутреннего туризма и профилактику девиантного поведения у детей

Срабатывать на опережение

Защита интересов детей всегда на контроле у депутатов облсовета. На выездном заседании депутаты обсудили проблемы, связанные с ранним выявлением, предупреждением и коррекцией девиантного поведения детей и подростков.

На протяжении 11 лет в регионе действует закон «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», и достигнутые результаты впечатляют. В 2.5 раза уменьшилось количество преступлений несовершеннолетних, в отношении них судами области рассмотрено в 3 раза меньше уголовных дел. Но останавливаться, как считают депутаты, недопустимо. Зачастую за многочисленными справками и отчетами чиновники перестают видеть проблемы семьи, где обычно и скрыты причины девиантного поведения подростков.

Органы власти, как отметила председатель комитета Марина Донских, должны работать на опережение, предупреждая совершение противоправных поступков несовершеннолетними. И здесь показателен опыт работы в Елецком районе - за минувший год тут зафиксировано всего одно преступление (кража), совершенное подростком.

-У нас четко отработана взаимосвязь всех органов системы профилактики - начиная с детсада все дети на виду, - рассказал начальник районного отдела образования Александр Денисов. – В работе используем «эффект завязанного бантика», когда любая, казалось мелочь (неаккуратно завязанный шнурок) – это сигнал для индивидуальной работы с родителями.

В муниципалитете большое внимание уделяется дополнительному образованию детей, на протяжении 6 лет работает система палаточно-оздоровительных лагерей. И цель профилактической работы – направить энергию ребят в созидательное русло.

Опытом работы с трудными подростками поделилась директор социального Центра «СемьЯ» Оксана Драганова. По ее мнению профилактика должна строиться не с позиции запретного «не» («не кури, не гуляй»), а с формирования духовно-нравственного стержня, что позволяет подростку самому сделать правильный выбор.

По итогам заседания комитета представленный опыт и предложения, будут обобщены.

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Создавать условия для развития туризма

Также в Елецком районе прошел Совет представительных органов по развитию внутреннего туризма. Туристическая отрасль одно из перспективных направлений экономики региона, и потенциал роста здесь очень большой.

- Действующая пять лет в регионе программа «Развитие культуры и туризма Липецкой области» реализуется достаточно успешно, - отметил в ходе проведения Совета представительных органов председатель Липецкого облсовета Павел Путилин. – Поток туристов в область растет, гастрономические фестивали и событийный туризм получили всероссийское признание. Но и проблем немало, основная из них – организация проживания туристов, и она требует решения.

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А наглядным примером, как можно успешно решать эту задачу, стало место проведения выездного совещания – в деревне Александровке. Здесь, на пустыре, за полтора года построен

современный культурно-развлекательный комплекс. Он включает гостиницу, спортзал, манеж для верховой езды, рядом зарыбленный водоем и высаженный на 200 гектарах лес. Это один из 4-х крупных туристических объектов, возведенных меценатом, депутатом облсовета Владимиром Архипенко. Благодаря этому инвестпроекту стоимостью 200 млн рублей, появилось и 60 новых рабочих мест (их число скоро возрастет до 100).

Своими мнениями по развитию внутреннего туризма в регионе на совещании поделились авторы успешных турпроектов. В частности, Александр Голотвин, директор археологического пара «Аргамач», считает необходимым увеличение субсидий на реставрацию культурных объектов.

По окончании заседания была принята итоговая резолюция. Среди предложений – выйти с инициативой в Госдуму о наделении органов местного самоуправления полномочиями по созданию условий для туризма.

Владимир КУЛИК. Фото автора.