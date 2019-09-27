В Липецкой области начался отопительный сезон

По заявкам глав муниципалитетов и руководителей соцобъектов тепло стало приходить в школы, больницы и детсады. Да и жителям многоквартирных домов ждать осталось недолго – как стало известно, в квартирах липчан станет теплее в ближайшие день-два.

Готов ли регион к зиме

В нынешнем году на подготовку к отопительному сезону в регионе было направлено порядка 1,1 млрд рублей. Все сведения о готовности объектов стекаются в управление жилищно-коммунального хозяйства. «Подготовка к отопительному сезону находится под особым контролем», – подчеркнул глава региона Игорь Артамонов. По его распоряжению в области проведена проверка готовности объектов энергетики и ЖКХ к работе в предстоящий осенне-зимний период. Заключения по своим направлениям дали региональные управление энергетики и тарифов, Госжилинспекция и Фонд капремонта.

В преддверии отопительного сезона Госжилинспекцией региона проведено более 2800 внеплановых проверок – по их результатам выдано 673 предписания.

По сведениям городского департамента ЖКХ, управляющими компаниями работы по готовности жилых домов Липецка к зимнему сезону выполнены более чем на 95%. Всего на эти мероприятия потребовалось 107 млн рублей.

Практически завершена подготовка энергообъектов, которая велась еще с весны. Филиалом «ПАО Квадра» «Липецкая генерация» и АО «ЛГЭК» за это время выявили 1386 порывов, из них осталось устранить менее 20, отремонтировано почти 14 км тепловых сетей, шесть центральных тепловых котельных, проверено оборудование 30 котельных.

Какова же нынешняя готовность энергообъектов к отопительному сезону? По данным компании «Квадра» она вполне соответствует графику - у самой большой в областном центре ТЭЦ-2 степень готовности составляет 87%, а котельные Липецктеплосети готовы на 90%. Достаточно на них и запаса резервного топлива - на ТЭЦ-2 - 172% от плана, а восемь котельных Липецктеплосети обеспечены им на 123%.

Как экономить на оплате тепла в МКД

Тем не менее, опыт предыдущих отопительных сезонов показал, что надо менять подходы – зачастую при «красивых показателях» поток нареканий и жалоб на коммунальщиков не снижается. Они относятся как к технологической (перетопы и недотопы), так и к финансовой составляющим. Ведь суммы в платежках за тепло самые высокие. И здесь необходим переход на энергоэффективные технологии, выстраивание диалога с жителями, вовлечение их в принятие решений. В Липецке уже есть практика перехода на автоматизированные тепловые пункты – в ряде домов они окупаются в течение года. Руководителям управляющих компаний предложено активизировать работу с собственниками по переходу на АТП, при этом решающее слово останется за жителями.

На сайте администрации региона уже размещена карта, которую подготовил «Центр энергоэффективности Липецкой области». В ближайшее время все жители МКД смогут увидеть на ней характеристики своего дома, после чего принять решение о целесообразности установки АТП или проведения других мероприятий по повышению энергоэффективности (липецкаяобласть.рф/ gisservice).

Владимир КУЛИК.