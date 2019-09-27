2019-09-27T13:57:21+03:00
Общество

НЛМК приступил к проектированию и подготовке площадки для новой электростанции на вторичных ресурсах

Проект позволит сократить выбросы парниковых газов на 650 тыс. тонн ежегодно
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Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), флагманская компания Группы НЛМК, приступил к разработке проектной документации и подготовке площадки для строительства новой электростанции, топливом для которой являются попутные газы металлургического производства.

Мощность электростанции составит 300 МВт. Планируемые инвестиции Группы НЛМК в проект – 35 млрд рублей.

Проект позволит сократить выбросы парниковых газов (СО2) на 650 тыс. тонн ежегодно. Строительство электростанции на вторичных металлургических газах соответствует наилучшим доступным технологиям черной металлургии и способствует достижению целей проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» в России.

Информация о производстве электроэнергии на вторичных энергоресурсах

Порядка 50% всей потребляемой электроэнергии НЛМК производится с использованием вторичных ресурсов. В качестве топлива используется доменный газ и коксовый газ – побочные продукты работы доменных печей и коксовых батарей.

В 2019 г. самообеспеченность комбината электроэнергией составит около 64%, ввод в работу новой утилизационной электростанции повысит этот показатель до 95%.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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