В Институте образования Липецкой области обсудили лучшие практики использования IT- технологий в системе общего образования

Как развивать и чем наполнять цифровую образовательную среду? Как (и какие) использовать IT- технологии в образовательном процессе? Эти и другие вопросы были рассмотрены на межрегиональной научно-практической конференции, в которой приняли участие в очной, дистанционной и заочной форме представители 18 субъектов РФ, собрались учителя-предметники, информатики, методисты и студенты.

Фактически конференция создала коммуникативную площадку обмена научной и практической информацией по проблемам развития информационной образовательной среды в условиях реализации ФГОС.

- Липецкая область имеет достаточный опыт по созданию цифровой образовательной сред, насыщение которой идет быстрыми темпами. И важно, чтобы оборудование использовалось с полной отдачей, а у педагогов была мотивация совершенствования своих профессиональных компетенций, - отметила ректор Института развития образования, к.п.н., доцент, заслуженный учитель РФ Любовь Черных. – В регионе есть показательные образовательные практики, и мы запустили электронный образовательный ресурс по размещению на нем лучших уроков, публикаций, методических наработок.

В ходе заседания участники в формате видео-конференц-связи ознакомились с тенденциями в развитии общего образования в свете реализации проектов ГП «Развитие образования».

О том, как формируется цифровая образовательная среда в школах Липецка, рассказала представитель городского департамента образования.

- К 2024 г. все образовательные учреждения будут подключены к сети Интернет со скоростью не менее100 Мбит/сек., - отметила Оксана Пашаева. – В Липецке хорошая база для цифровой трансформации образования. В этом году мы открыли школу информационных технологий, а в следующем открывается инженерно-технологическая школа. В 2019-20 гг. в 6 школах города будет внедряться федеральная цифровая образовательная платформа. И еще в 3-х липецких школах будет внедрена «Цифровая платформа персонализированного обучения».

В числе имеющихся проблем – устаревшие технические средства обучения и разный уровень профессиональных компетенций обучающих.

Свое видение и образовательные продукты участникам конференции представили сотрудники компаний – производителей программного обеспечения. Представитель Майкрософт Михаил Калачинский отметил, что в течение ближайших лет в каждую школу придут инновации, новое оборудование. И все большую роль в образовательной среде будет занимать персонализированное, дистанционное обучение.

На конференции, кроме того, обсудили современные цифровые подходы в олимпиадном и конкурсным движении школьников по информатике и технологии. Отмечено, что школы должны сознательно и грамотно инвестировать ресурсы в технологические инновации, предлагать своим педагогам участвовать в программах личностного роста.

Были представлены наработки кафедры информационно-технологического образования Института развития образования Липецкой области в выстраивании системы сетевого взаимодействия педагогов с использованием информационных ресурсов как перспективное направление развития лучших практик реализации ФГОС общего образования.

Участники пленарного заседания сошлись в едином мнении, что центральная роль в образовательном процессе все же останется за учителем. Да, в цифровом мире он уже не будет основным источником информации, но станет наставником, тьютором, будет помогать ребенку стать успешным.

Дальнейшее обсуждение и обмен опытом были продолжены в формате секционной работы. По итогам научно-практической конференции, исходя из материалов докладов и предложений ее участников, были определены приоритетные направления и выработаны соответствующие рекомендации.

Владимир КУЛИК. Фото автора.

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