2019-09-30T10:33:34+03:00
Общество

В Липецке нашли троих сбежавших из санатория подростков

Два дня волонтеры прочесывали местность и поверяли вокзалы
Лия МУРАДЬЯН
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Сбежавших подростков искали два дняСбежавших подростков искали два дняФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецкой области благополучно завершились поиски троих пропавших накануне подростков. Напомним, три школьника 13 и 14 лет сбежали в субботу, 28 сентября, из «Усманского противотуберкулезного детского санатория».

Как рассказали волонтеры «Поиска пропавших детей», через некоторое время после сообщения о пропажи детей, им удалось выяснить, что подростки из Усмани добрались до Липецка. В кратчайшие сроки волонтеры осмотрели железнодорожные вокзалы, автовокзалы и автостанции Липецка и Грязей. Кроме этого поисковики всю ночь прочесывали местность.

Сбежавших подростков искали два дня Фото: Поиск пропавших детей Липецк

Сбежавших подростков искали два дняФото: Поиск пропавших детей Липецк

Поиски шли и весь следующий день, подростков также искали сотрудники уголовного розыска. В итоге одного из парней задержали сотрудники полиции днем, еще двоих нашли волонтеры в районе остановки «Кольцо трубного завода». К вечеру воскресенья всех троих благополучно вернули.

ЛООО «Поиск пропавших детей» благодарит за отзывчивость работавших на местности и удаленно по сети волонтеров, руководителя организации Вячеслава Телина, а также неравнодушных свидетелей, которые позвонили и сообщили важную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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