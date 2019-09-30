Управлять надо с умом!

27 сентября 2019 года в Липецком филиале РАНХиГС при Президенте Российской Федерации завершились курсы повышения квалификации для государственных служащих на тему «Управление проектами в органах власти». В ходе курсов были рассмотрены актуальные вопросы применения проектного управления как одного из наиболее востребованных методов государственного управления в современных условиях.

Особое внимание было уделено содержанию проектного управления, его организации, планированию мероприятий по реализации регионального проекта; особенностям применения проектного подхода в органах государственной власти Липецкой области как инструмента реализации на территории региона Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Особое место в программе курсов было отведено региональному аспекту национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и федеральных проектов, а также возможностям применения в государственном управлении концепции «Бережливое правительство».

Отличительной особенностью курсов стал их практикоориентированный характер. Слушатели получили практические навыки по разработке сводного плана мероприятий и заполнению паспорта проекта, по формированию бюджета проекта, выявлению рисков, возможностей, усовершенствуют навыки групповой работы и командного взаимодействия при планировании и внедрении проектов. Обучение проходило с использованием информационно-коммуникационных технологи. Активные и интерактивные формы занятий, такие как стратегическая сессия, деловая игра, дискуссия и другие способствовали эффективному достижению поставленных задач.

По итогам обучения слушателям были вручены удостоверения о повышении квалификации.

Реклама Фото предоставлено Липецким филиалом РАНХиГС