2019-09-30T13:39:08+03:00
Экономика

Проекты «Россети Центр» и Россети Центр и Приволжье» вошли в число призеров региональных этапов Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2019»

В их числе серия публикаций Липецкэнерго, которая вышла под рубрикой #ЭнергияЭволюция
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9 проектов филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» отмечены членами жюри региональных этапов Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и региональных администраций, который проводится при поддержке Министерства энергетики России.

Проект «Россети Центр Белгородэнерго» «Цифровая трансформация сетей: шаг в завтрашний день» занял 1 место в номинации «Современное производство и развитие ТЭК». Проект аккумулирует комплекс медиа средств, направленных на знакомство целевых аудиторий с новыми принципами управления энергетикой региона, формирование в обществе понятия цифровизации сетей как прочной высокотехнологичной платформы для построения цифровой экономики региона. В его основе – визуальная продукция, выполненная в различных техниках и направленная как на знакомство целевых аудиторий с основными направлениями цифровизациии, так и на обучение персонала компании. Важная составляющая проекта — проведение публичных мероприятий, посвященных презентации цифровой трансформации. В рамках проекта белгородские энергетики создали 12 различных видеопродуктов, включая 3D-туры и ролики, направленные на демонстрацию возможностей цифровых объектов и обучение персонала, организовали выставочные экспозиции, рассказывающие о цифровой трансформации сетей Белгородской области, разработали разнообразные полиграфические материалы, в частности, буклеты о цифровой подстанции 35 кВ «Никольское» и уникальной опоре ЛЭП в виде герба Белгорода, книгу для детей «Энергосбергайка в цифровом городе». Инициировали проведение областного детского тематический конкурс «Энергия и человек».

Совместный проект филиала «Россети Центр Курскэнерго» и региональных печатных средств массовой информации Курской области «СВЕТлые люди» удостоен диплома Администрации Курской области. Проект направлен на популяризацию профессий ТЭК, формирование положительного образа работников энергетической отрасли, повышение престижа филиала, привлечение внимания молодежи к профессиям актуальным для энергетической отрасли и экономики региона.

Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» представил на Медиатэк проект #ЭнергияЭволюция. В рамках проекта была подготовлена серия публикаций, которые рассказывали о выполнении сегодняшних производственных задач через историю развития энергетики региона: первые двадцатикилограммовые счётчики электроэнергии сегодня трансформируются в умную систему учета, булавки в местах отключения электроэнергии на настенных картах превратились в систему автоматического оповещения. Благодаря медиапроекту #ЭнергияЭволюция жители Липецкой области узнали, что за возможность погулять по освещенному электрическими фонарями парку, в начале 20 века нужно было заплатить 10 копеек. Сегодня экономичную систему освещения энергетики монтируют во всех городах и селах.

Комплексная программа по профилактике электробезопасности среди детей и подростков Ярославской области «Четыре сезона электробезопасности» филиала «Россети Центр Ярэнерго» стала победителем Пятого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций «МедиаТЭК» в номинации «Безопасная энергия» категории «Пресс-службы региональных компаний ТЭК».

Проект «Четыре сезона электробезопасности» представляет собой комплекс мероприятий, социальных акций, конкурсов, уроков, полиграфических и видеоматериалов для детей и подростков по профилактике электробезопасности, сформированных по единому принципу и объединенных общей идеей «сезонности». Такой подход способствует лучшему пониманию и восприятию детьми темы электробезопасности, помогает разграничивать виды опасности электричества ассоциативно по временам года и подбирать актуальные к данному времени пути выхода из возможных опасных ситуаций. Проект реализуется на территории Ярославской области с 1 сентября 2018 года. За это время он охватил более трёх тысяч детей и десятки учебных учреждений региона.

В Нижегородской области в номинации «Безопасная энергия» одними из лучших были признаны анимационные ролики филиала «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» – «Сломался счетчик?» и «Соседи воруют электричество?».

Проект филиала «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» - «Цифровое «Созвездие» победил в номинации «Современное производство и развитие ТЭК». Серия материалов, посвященных строительству и открытию цифровой подстанции 220 кВ «Созвездие», получила высшую оценку жюри конкурса за эффективное освещение в регионе проектов, связанных с производственной деятельностью компании ТЭК, внедрением новых технологий, строительством и реконструкцией энергообъектов.

Филиал «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» стал лучшим сразу в двух номинациях. Проект «Алексей – сын Ангела» победил в номинации «Популяризация профессий ТЭК». В рамках проекта сотрудники Рязаньэнерго установили мемориальную доску в память о бывшем работнике предприятия, ветеране ВОВ, участнике единственного успешного в истории Второй мировой войны восстания в концлагере «Собибор» Алексее Ангеловиче Вайцене. Торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориала, получило широкий общественный резонанс, а истории жизни Алексея Вайцена была посвящена серия публикаций в региональных СМИ.

Еще один проект филиала «Энергия для жизни» стал победителем в номинации «Социальная и экологическая инициатива». Рязанские энергетики организовали акцию в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВМЕСТЕЯРЧЕ в рамках масштабного общегородского праздника. Более 3 000 рязанцев смогли приобщиться к принципам сохранения природных ресурсов, поучаствовав в викторинах на тему энергосбережения, получив тематические сувениры и памятки.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Реклама, фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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