В Липецкэнерго повышают уровень подготовки водителей

90 водителей Липецкэнерго обучили стилю защитного вождения. Он позволяет избежать аварийных ситуаций при неблагоприятных погодных условиях и ошибочных действиях других участников дорожного движения. Кроме этого, персонал филиала освоил программу «Контраварийное вождение», обучение по которой проходило в два этапа. Первый включал в себя теоретический курс, учитывающий особенности эксплуатации автомобиля, на котором водитель исполняет свои служебные обязанности, в различных погодных условиях на дорогах с разным покрытием. На втором этапе работники филиала оттачивали водительское мастерство на практике. Опытный инструктор специализированного учебного автоцентра показал водителям, как управлять автомобилем в критических ситуациях, нередко возникающих на дорогах.

Основной целью обучения является повышение уровня профессионального мастерства водителей, внедрение новых форм и методов работы, направленных на снижение риска несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий, снижение аварийности на транспорте и повышение безопасности дорожного движения.

- Ни для кого не секрет, что тенденции современного развития экономики и техники качественно изменяют дорожное движение и требуют постоянного совершенствования уровня подготовки водителей, их нацеленности на безопасное вождение транспортного средства. Липецкэнерго систематически проводит работу по обучению водительского персонала эффективным программам подготовки, ведь от уровня квалификации сотрудников зависит результат нашей общей работы,- отметил начальник службы механизации и транспорта Липецкэнерго Сергей Казьмин.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку

Реклама, фото Липецкэнерго