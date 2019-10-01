2019-10-01T15:27:44+03:00
Общество

В Липецке прошел смотр спецтехники и оборудования спасателей

В городе стартовал первый этап Всероссийской тренировке по гражданской обороне [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Тренировка по гражданской оборонеТренировка по гражданской оборонеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В этот вторник, 1 октября, в Липецке, как и по всей стране, началась Всероссийская тренировка по гражданской обороне. Она продлится два дня. В тренировке задействованы все системы РСЧС, подразделения администрации города, спасательные службы и нештатные аварийно-спасательные формировании.

Всероссийская тренировка по гражданской обороне в Липецке.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области

Тренировка началась со смотра спецтехники и оборудования, который прошел на набережной. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, тренировка завершится крупномасштабными учениями, которые пройдут в Калужской области.

Тренировка по гражданской обороне Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Тренировка по гражданской оборонеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Там отработают эвакуацию населения железнодорожным транспортом. Также спасатели будут тренироваться в санитарной обработке техники и зданий, и обеспечении граждан средствами индивидуальной защиты.

В Обнинске Липецкую область будет представлять начальник ГУ МЧС России по Липецкой области Михаил Салфетников. Сам Липецк представит первый заместитель главы города Михаил Щербаков и начальник управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков.

Тренировка по гражданской обороне Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Тренировка по гражданской оборонеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Отметим, что тренировка проходит каждый год в преддверии Дня войск гражданской обороны России. В этом году 4 октября системе гражданской обороны исполняется 87 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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