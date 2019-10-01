На ремонт Быханова сада и парка Победы в Липецке потратят 43.8 млн. рублей

В этот вторник, 1 октября, в горсовете Липецка приняли новые поправки в бюджет города. Согласно докладу председателя городского департамента финансов Татьяны Григоровой, по доходам бюджет города увеличится на 117.8 млн. рублей, по расходам – на 124. Доходы выросли в основном за счет субсидий из областной казны, которые увеличились на 145,9 млн. рублей.

Почти все эти деньги, 143.2 млн, пойдут на благоустройство округов города. В частности: 77.2 млн. рублей – на установку малых архитектурных форм и покупку спецтехники, 5.9 млн. – на детские игровые и спортивные площадки, 16.4 млн. – ремонт площадок на территории школ, 11 млн. – благоустройство каменного лога, 7,9 млн – на проект для строительства очистных сооружений.

Поправки в бюджет Липецка.

Немалая часть, больше 50 млн. рублей, достанется городским паркам. В частности на ремонт Быханова сада и парка Победы выделяют 43.8 млн. рублей. Еще 8.5 млн. – на благоустройство Сокольского парка. Кроме этого 2.2 млн пойдет на содержание Быханова сада и 2.5 млн – содержание территории парка Победы.

Существенная сумма, 38 млн. рублей, пойдет на транспорт. Так 14 млн. рублей выделят в качестве компенсации на перевозку пассажиров автотранспортом и 10 млн. – электротранспортом. 14 млн. пойдет на компенсацию перевозчикам за покупку новых автобусов и трамваев.

Итог сессии горсовета.Комментарий спикера Игоря Тиньков

В ходе сессии депутаты интересовались, когда приведут в порядок мосты и ливневки. Представители мэрии сообщили, проектами займутся в следующем году.

По итогу новых правок бюджет Липецка по доходам составит 14,2 млрд. рублей, по расходам – ровно 15 млрд. дефицит бюджета Липецка – 775 млн. рублей.