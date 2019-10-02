2019-10-02T10:58:55+03:00
Общество

Директор Липецкого аэропорта уходит в отставку, его сменит бывший генерал МВД

Владимир Малахов дорабатывает последний день
Лия МУРАДЬЯН
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У Липецкого аэропорта новый директорУ Липецкого аэропорта новый директорФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке покидает свой пост директор воздушной гавани города. 71-летний Владимир Малахов уходит с должности директора Липецкого аэропорта в четверг, 3 октября. Как рассказал «КП-Липецк» сам директор аэропорта, уже есть соответствующий приказ, и сегодня он дорабатывает последний день.

– Это нормальное явление, я уже на пенсии, – сказал Владимир Малахов. – Я сделал все что мог, чтобы аэропорт процветал рос и развивался, а с завтрашнего дня я уже не работаю.

Владимир Малахов уходит в отставку Фото: Лия МУРАДЬЯН

Владимир Малахов уходит в отставкуФото: Лия МУРАДЬЯН

Отметим, что Владимир Малахов ранее работал в аэропорту Воронежа. Липецким аэропортом он руководил более 10 лет, награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Будет ли он работать дальше и где именно, Владимир Иванович комментировать не стал.

По неофициальным данным, теперь аэропорт возглавит бывший начальник УМВД по Липецкой области Михаил Молоканов. Генерал-майор руководил липецкой полицией почти 5 лет, с декабря 2014 года по август 2019, ранее работал в полиции Волгограда. Напомним, что об отставке Михаила Молоканова стало известно в начале сентября.

Аэропорт возглавит бывший генерал МВД Фото: Лия МУРАДЬЯН

Аэропорт возглавит бывший генерал МВДФото: Лия МУРАДЬЯН

Официально назначение Молоканова не комментируют, от комментариев отказался и прежний директор Липецкого аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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