2019-10-02T13:48:49+03:00
Общество

В Липецке одни из самых дешевых новостроек в стране

Новое жилье в Липецке с начала года подорожало на 15,8%
Лия МУРАДЬЯН
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Липецкие новостройки подорожали больше других в странеЛипецкие новостройки подорожали больше других в странеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Данные по динамике цен на новостройки опубликовал портал «Мир квартир». Эксперты сравнили цены на новые квартиры в городах России с населением более 300 тыс. человек. Согласно этим данным, после весеннего скачка цен, в III квартале стоимость в новостройках в большинстве городов не менялась. За последние три месяца новые квартиры подорожали только в 28 городах из 70. В остальных стоимость либо падала, либо показывала небольшой прирост, близкий к погрешности. То есть рост цен сменился стагнацией.

В Липецке новые квартиры подорожали на 8.3 и 9.8% – это наиболее заметный по стране прирост наряду с Воронежем и Астраханью. Вместе с тем квартиры в новостройках в Липецке сейчас один из самых дешевых по России. По стоимости новых квартир Липецк оказался на 66-м месте – последняя пятерка рейтинга.

Квадратный метр новостройки в Липецке в среднем стоит 36 098 рублей, прирост за III квартал – 8,3%, прирост с начала года – 15,8%. Средняя стоимость новой квартиры в Липецке – 2 075 965 рублей. В среднем квартиры в Липецке с начала года подорожали на 9,5%.

Средняя стоимость квартиры по России – 3346937 рублей. В первой тройке рейтинга с самыми дорогими квартирами традиционно Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Самые дешевые квартиры в Магнитогорске, Саратове и Махачкале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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