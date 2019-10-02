2019-10-02T15:26:50+03:00
Общество

Липецкая область станет «Регионом заботы»

В регионе развивается система оказания паллиативной помощи
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Индивидуальные программы развития паллиативной медицинской помощи на 2020—2024 годы разработаны для регионов в Общероссийском народном фронте. В пилотный проект ОНФ «Регион заботы» вошли 25 субъектов, включая Липецкую область.

Проект запущен весной 2019 года. За это время активисты Общероссийского народного фронта выявили в российских регионах нарушения и проблемы в организации паллиативной помощи, а также разработали стратегии по их устранению.

При составлении индивидуальных программ эксперты учитывали потребность взрослых и детей в паллиативной помощи, плотность населения в каждом районе, транспортную доступность больниц, существующую инфраструктуру паллиативной помощи и экономическую ситуацию в регионе.

В Липецкой области паллиативная помощь тяжелобольным пациентам оказывается в медучреждениях областного центра, Задонска, Ельца. В частности в липецкой городской больнице №6 имени В.В. Макущенко действуют четыре отделения, рассчитанные на 150 человек. Работает выездная патронажная служба. В социально-бытовом обслуживании пациентов врачам активно помогают волонтёры: обучают больных навыкам передвижения и ориентации, читают книги, покупают продукты, а также организуют прогулки, просмотр фильмов, литературные вечера, различные творческие конкурсы. В больнице применяется канис-терапия, когда к пациентам приходят добровольцы со специально обученными собаками. Общение с животными снимает нервное напряжение, повышает настроение больных, дает хороший психотерапевтический эффект.

Развитию паллиативной медицины в Липецкой области большое внимание уделяет глава региона. «Мы будем создавать дополнительные отделения по оказанию паллиативной помощи, – подчёркивает Игорь Артамонов. – Медицинский профессионализм, создание достойных бытовых условий, помощь волонтёров – всё это крайне важно в работе с тяжелобольными людьми».

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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