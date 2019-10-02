Игорь Тиньков: «Мы мало тратим на благоустройство, нужно усилить эту программу»

На минувшей сессии горсовета, 1 октября, в Липецке депутаты работали в полном составе. В Совет включили Алину Старцеву и Александра Ушакова, которые одержали победу на довыборах. Значки и удостоверения новым депутатам вручили спикер горсовета Игорь Тиньков и мэр Липецка Евгения Уваркина.

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Традиционно самыми обсуждаемыми вопросами сессии стали бюджет города и деятельность департамента ЖКХ. По бюджету с докладом выступила председатель городского департамента финансов Татьяна Григорова. Она сообщила, что по доходам казна увеличится на 117,8 млн. рублей, по расходам – на 124. Доходы выросли в основном за счет субсидий из областного бюджета, которые увеличились на 145,9 млн. рублей.

Львиная доля от этой суммы 143,2 млн. пойдет на благоустройство районов. В частности: 77,2 млн. рублей пустят на установку малых архитектурных форм и покупку спецтехники, 5,9 млн. – на детские игровые и спортивные площадки, 16,4 млн. – ремонт площадок на территории школ. Немалая часть, 43,8 млн. рублей, достанется городским паркам – Быханову саду и парку Победы.

Заработанный городом 51 млн. рублей по больше части пойдет на транспорт. Так 14 млн. рублей выделят в качестве компенсации на перевозку пассажиров автотранспортом и 10 млн. – электротранспортом, 14 млн. – на компенсацию перевозчикам за покупку новых автобусов и трамваев. Всего 38 млн. рублей. Кроме этого из денег Липецка 11 млн. направят на благоустройство Каменного лога, 7,9 млн. – на проект для строительства очистных сооружений. Еще 8,5 млн. – на благоустройство Сокольского парка. Кроме этого 2,2 и 2/,5 млн пойдет на содержание Быханова и парка Победы соответственно. В итоге бюджет Липецка по доходам составит 14,2 млрд. рублей, по расходам – 15 млрд. 33 млн., дефицит – 775 млн. рублей.

Депутаты поинтересовались, есть ли деньги на ремонт мостов в районе Сокола и Новой жизни, а также на ремонт проезда Строителей, и завершены ли работы на стадионе «Металлург». На эти вопросы ответил вице-мэр Константин Власов.

– В этом году отремонтировали пешеходную зону у Сокольского моста, и выделили 1,5 миллиона на проект, с которым в 2020 году планируем войти в нацпроект «Безопасные и качественные автодороги», – рассказал Константин Власов. – У моста в Новой Жизни до конца месяца отремонтируют дорогу. А в следующем году также будем стараться получить 262 млн. из федерального бюджета не на ремонт, а на строительство нового моста.

Проезд Строителей, по заверению мэрии, тоже отремонтируют в следующем году.

Итог поправок прокомментировал председатель горсовета Игорь Тиньков. На вопрос, не много ли тратиться на благоустройство, спикер отметил, что напротив, нужно еще больше.

– Чистый город, благоустроенные дворы, новые детские площадки – разве это плохо, – заметил Игорь Тиньков. – Думаю, мы даже мало тратим на благоустройство. Нужно усилить эту программу. И оттого, насколько будут благоустроены наши дворы, улицы, отремонтированы дороги – зависит комфорт и качество жизни горожан.

Также в ходе сессии зачитала доклад председатель департамента ЖКХ Юлия Кабанцова. Она рассказала о подготовке к отопительному сезону, жалобах липчан и о состоянии жилищного фонда.

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– Почему все больше домов остаются без управления, и как подается тепло в такие дома? – поинтересовался вице-спикер Федор Жигаров.

Мэрия пояснила, что такие дома переходят на прямые договоры, поэтому с подачей тепла проблем не возникает.

– Нас всегда волнуют вопросы ЖКХ, которые касаются жителей города – сейчас это в первую очередь отопление и тарифы, – прокомментировал Игорь Тиньков, – на сегодняшний день улучшения есть.

Лия МУРАДЬЯН. Фото автора.