Горновой – самая мужская профессия

85 лет отмечает в этом году Новолипецкий металлургический комбинат, где трудятся представители самых разных профессий. Среди более 500 (!) профессий работников предприятий Группы НЛМК «горновой» стоит в особом ряду. Эта профессия в топе самых мужественных – доменщик работает непосредственно у горна, нижнего отдела печи, где приходится иметь дело с раскаленной пузырящейся лавой металла.

Павлу Бельскому 31 год, и последние 10 из них он трудится горновым на комбинате. Особых сомнений в выборе будущего места работы не было - пошел по стопам отца, который отработал 38 лет доменщиком. А впечатления от профессии остались еще с детства, когда довелось наблюдать за работой отца у домны.

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После окончания машиностроительного техникума, отслужив «срочную», Павел устроился на НЛМК, где прошел полугодовое обучение. Осваивал необходимые смежные профессии, технику безопасности. В перерывах между циклами обучения прикрепили к опытному наставнику - стал помощником горнового.

- Знания из техникума были чисто теоретические. На практике, когда сам прочувствовал жар, дух раскаленного металла, все оказалось по-другому, - вспоминает Павел.

Сейчас для него, как профессионала, это обыденный труд. А непосвященному сам характер такой напряженно-ответственной работы «умом» не постичь, это надо прочувствовать. Здесь, стоя у раскаленной домны, нужны сила и ловкость, интуиция – да много разных качеств, и, конечно, опыт.

- Раскаленный металл стекает в горн, где есть специальные устройства – лётки – каналы для выпуска чугуна и шлака. Моя задача - вовремя открыть лётки, контролировать при выпуске поток, чтобы чугун не пошел по шлаковой линии. Также надо закрыть выпуск чугуна, - поясняет особенности работы горнового Павел.

И все это, облачившись в войлочную робу, обшитую негорючим материалом. Без этого никак. Ведь на горнового пышет жаром раскаленный до 1480 градусов чугун и летят снопы огненных искр.

У каждой из доменных печей свой штат. Домну №6, где работает Павел, круглосуточно обслуживает 5 бригад по 9 человек, которые работают в 2 смены. И слабые духом тут не работают – здесь большая ответственность и жесткая зависимость общего результата от работы каждого.

- Роль человеческого фактора велика, были разные экстремальные ситуации, но помогают навыки и опыт, следование правилам техники безопасности, регулярный инструктаж и обучение, - отмечает Павел Бельский.

Сегодня для тех, кто работает у печи, как замечает Павел, необходимо качественное металлургическое образование. А свои «университеты» он получил за годы работы горновым – у него уже 7-й разряд, а фактически обучен на 8-й и часто замещает бригадира.

Дважды Павел Бельский побеждал на корпоративных конкурсах горновых и ему присваивали звание «Лучший молодой специалист». И кажется, что секретов здесь для него уже нет, но свой профессиональный уровень он стремится повышать постоянно.

- Нужные навыки и чувство метала я обрел года через два, как стал работать у печи. Сейчас открываешь для себя новые нюансы профессии, хочется больше узнать по технологии выплавки, - замечает Павел.

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На НЛМК работают социальные программы по организации отдыха сотрудников, приобретения жилья, ею, кстати, воспользовался отец Павла. Бельский-младший недавно создал семью и думать о расширении жилплощади пока время не пришло. Но, уверен, при необходимости, всегда будет поддержка со стороны комбината, который стал для него фактически вторым домом:

- Меня все устраивает, менять профессию не собираюсь, - откровенничает Павел. - Да, требования по технике безопасности на комбинате стали жестче, но растет и культура производства, для сотрудников созданы все необходимые условия. Работа на комбинате приносит не только хороший заработок, но и чувство удовлетворения, своей полезности. Есть уверенность в завтрашнем дне – и это главное. Как и отец, вижу свое будущее только с НЛМК.