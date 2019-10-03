Из-за сообщений о бомбе в Липецке эвакуировали два торговых центра

В Липецке эвакуируют торговые центры. Все началось с ТЦ «Европа» на улице Советской. Сообщение о заложенной бомбе поступило в правоохранительные органы после 11.00. На место тут же стянулись все экстренные службы города, включая спасателей, полицию, скорую, взрывотехников и кинологов в собаками.

Территорию оцепили, из торгового центра вывели около 500 посетителей. Все здание проверили эксперты, информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

эвакуация тц Европа в Липецке.

Не успели закончить с «Европой», как поступила еще одна «анонимка», что бомба заложена в трехэтажном ТРЦ «Ривьера». По той же схеме людей начали экстренно выводить на улицу и выпроваживать за пределы оцепления. Авторов сообщений сейчас ищут, последний торговый центр пока еще обследуют.

Отметим, что это не первый случай массового «минироания» в Липецке. Последняя крупная атака телефонных террористов на Липецк была в мае этого года. Тогда за один только день анонимы «заминировали» 3 торговых центра, два вокзала, кассы аэропорта и ряд административных зданий. Сирены выли весь день, спецслужбы едва успели от одного объекта к другому, что сказалось на работе общественных зданий и ситуации на дорогах.