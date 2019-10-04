Липецкие сыровары примут участие в Национальном гастрономическом фестивале «Золотая осень»

Минсельхоз России совместно с Правительством Москвы впервые проведут Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень». Мероприятие пройдет на Красной площади в период с 4 по 13 октября 2019 года в рамках масштабной Недели агропромышленного комплекса.

Липецкую область на фестивале будут представлять ЗАО СХП «Дружба»Лебедянского района, на котором производят молочную продукцию и сыры, в том числе полутвердый сыр европейского качества «МАСТЕР ГАУДА», выпускаемый по классической голландской технологии, и СППК «Раненбургские сыровары» - частная сыроварня, расположенная в Чаплыгинском районе, которая специализируется на итальянских марках «Рикотта», «Качотта», «Монтазио» и других.

Фестиваль станет одним из центральных городских мероприятий Недели АПК. На Красной площади появится настоящее русское поле, плодовые сады, пастбища со скульптурами животных и другие арт-объекты, формирующие экспозицию сельского хозяйства России в миниатюре. Здесь же гости фестиваля смогут посетить музей сельхозтехники и оценить ее эволюцию от самых первых машин до суперсовременного комбайна, который будет выставлен в зоне агроинноваций. Кроме того, посетители фестиваля узнают о технологиях точного сельского хозяйства, агродронах, использовании больших данных в АПК и в целом о современном облике агропромышленного комплекса.

Основной зоной фестиваля станет ярмарка, на которой будут представлены региональные продовольственные бренды России. Свыше 100 сельхозпроизводителей из более 50 регионов страны привезут на Красную площадь свои лучшие товары – молочную, мясную и рыбную продукцию, овощи, фрукты и виноград, кондитерские изделия, мед и другие продукты – «визитные карточки» российских территорий.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов считает: «Продукция липецких сыроделов займет достойное место на гастрономическом фестивале в Москве. У Липецкой области большой аграрный потенциал. Из года в год наши сельхозпроизводители подтверждают свои высокие достижения и достойно представляют свои товары на престижных ярмарках и выставках».