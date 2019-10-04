Липчанам предлагают выбрать лучший проект «Звездного» и площади перед ним

В Липецке определили лучшие проекты по площадки у спорткомплекса «Звездный» и внешнего вида самого здания. Конкурс длился две недели, с 20 сентября, свое видение сопрткомплекса предлагали архитекторы, проектировщики и творческие мастерские.

Всего на конкурс поступило 7 проектов, из которых выбрали три лучших. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы отбирали по функциональности территории, озеленению и удобства для людей с ограниченными возможностями.

В финал вышли три совершенно разных проекта – от практичного минимализма, до советского футуризма.

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Авторы проекта №1 предлагают полностью перестроить площадь перед комплексом в космическим стиле под название «Звездный». В центре предлагают поставить эстраду в виде планеты, по периметру арт-объекты со звездами, а также радиальные прогулочные, зеленые и игровые зоны.

По проекту №2 предлагается полностью изменить внешний вид здания, выполнив его в в виде космического корабля под стиль советского футуризма. На площади планируется больше деревьев, сцена и зоны отдыха с качелями. Фонтан предлагают сделать пешеходным.

Проект №3 предусматривает лаконичный стиль здания, без излишеств, тоже пешеходный фонтан, только по краям вдоль прогулочных зон с кругом в центре, меньше зелени и больше пространства для отдыха.

Эти проекты вынесут на народное голосование. Опросы будут проходить в соцсетях, на сайте «Открытый Липецк» и на встречах с липчанами. Победитель получит премию.