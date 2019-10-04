Они знают все Фиксиках и Гарри Поттере – в Липецке поздравили лучших учителей

День учителя отметили в Липецке в большом зале педуниверситета, где собрались лучшие педагоги в области образования, культуры и спорта. Лучших учителей поздравила мэр города Евгения Уваркина.

– Я - мама шестерых детей, четверо из них – школьники, и не понаслышке знаю о сложностях, с которыми сталкивается современный педагог, – отметила мэр Липецка. – Поэтому хотелось бы сказать вам огромное спасибо за профессионализм. От лица администрации и от себя лично благодарю вас за важнейшую миссию, которую вы исполняете – нести свет знаний.

День учителя в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Евгения Уваркина пожелала учителям здоровья, благополучия, энергии, позитива и больше единомышленников среди учеников, родителей, руководства школ, вузов, города, региона и страны. Энергии вам и позитива.

Лучшим по профессии получили знаки «За результативный труд в системе образования», «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» и другие награды. Перед педагогами выступили творческие коллективы города и области. На празднике работали фотозоны, а студенты педагогического университета делали для учителей шаржи.

День учителя в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

По данным администрации города, сейчас в Липецке почти 600 педагогов, более 3000 из них работают в средних школах, 2300 – в детских садах и около 300 – в спортшколах, школах искусств и других учреждениях дополнительного образования.