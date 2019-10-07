Первый женский бизнес форум в Липецке

Женское предпринимательство уже стало устойчивым трендом практически во всех сферах бизнеса. Бизнес-леди успешны сегодня не только в торговле, сфере услуг, но и в сфере инноваций, высоких технологий, креативной индустрии.

Более 10 спикеров-женщин, имеющих свой собственный бизнес, расскажут о том, как они используют технологии и не забывают про свое развитие и сотрудников. Это будут не простые выступления. Каждое выступление – это кейс. Каждая выступающая имеет свой собственный бизнес. Каждый участник Форума сможет задать вопрос спикерам-практикам.

Программа составлена таким образом, чтобы и действующие и начинающие предпринимательницы нашли для себя ответы на самые сложные вопросы, которые задает им жизнь.

На форуме вас ждет:

Разоблачение всех секретных подробностей женских моделей предпринимательства от «А» до «Я»: особенности, преимущества и недостатки.

Множество кейсов и практических примеров от ведущих предпринимательниц, которые научат грамотно и с удовольствием вести бизнес.

Выступления на тему технологий в бизнесе о и том, как эти технологии изменяют отношения между людьми и в коллективе.

Специальная площадка для женщин, уже активно проявивших себя в коммерции, но желающих улучшить свои результаты.

Специальная площадка для женщин, которые только совершают свои первые, возможно, не всегда умелые шаги в интригующий мир бизнеса.

Только полезные знания, бизнес-истории от действующих предпринимательниц, а также кейсы, опыт, идеи и обсуждения.

Организатор Форума Управление по развитию малого и среднего бизнеса совместно с центром поддержки предпринимательства Липецкой области, центр оказания услуг «Мой бизнес», бизнес-журнал «NETWORKER».

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

Начало в 9.00 в отель Mercure (Театральная пл., 3)

За дополнительной информацией и по вопросам партнерства можно обратиться (4742) 56-56-70, networker48@ya.ru.