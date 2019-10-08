В Липецкой области соцзащита помогает сельским жителям проходить диспансеризацию

Сотрудники территориальных центров социальной защиты населения начали оказывать помощь по транспортировке сельских жителей в медицинские организации. Новой мерой поддержки могут воспользоваться пенсионеры старше 65 лет.

Услуга предоставляется в рамках регионального проекта «Старшее поколение», входящего в национальный проект «Демография». Один из его показателей – охват пожилых граждан профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. Планируется, что к 2024 году 70% жителей региона, относящихся к указанной категории, пройдут медицинские обследования. Диспансеризация и дополнительные скрининги направлены на увеличение продолжительности жизни старшего поколения, поддержания активного долголетия. Данная работа построена на межведомственном взаимодействии сотрудников социальной защиты и здравоохранения.

В этом году для семи территориальных центров соцзащиты, расположенных в районах с наибольшим числом жителей сельской местности, в рамках нацпроекта были приобретены микроавтобусы. Транспорт, оборудованный подъёмными устройствами для удобства маломобильных граждан, поступил в Усманский, Данковский, Добровский, Грязинский, Тербунский, Елецкий и Задонский районы.

Между центрами социальной защиты и медицинскими организациями были заключены соглашения о взаимодействии по перевозке, согласованы списки граждан и графики их доставки. На базе центров соцзащиты созданы мобильные бригады для доставки и сопровождения пожилых сельчан на обследования.

«Потребность в таких услугах достаточно высокая. В сёлах региона сегодня проживает 88 тысяч человек старше 65 лет. Они нуждаются в том, чтобы их бесплатно довозили до поликлиник и социальных учреждений. Важно, чтобы пенсионеры как можно дольше сохраняли здоровье и отличались долголетием», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.