2019-10-08T12:36:36+03:00
Общество

Оптика от «Ростелекома» пришла в Вербилово и Сухую Лубну Липецкого района

«Ростелеком» завершил очередной этап строительства сетей связи по технологии GPON («оптика в дом») в Вербилово и Сухой Лубне Липецкой области
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Благодаря цифровому провайдеру жители более двух тысяч домохозяйств получили возможность подключить высокоскоростной интернет, а также такие современные ресурсоёмкие сервисы, как «Интерактивное ТВ», «Видеонаблюдение», «Умный дом» и другие.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы продолжаем расширять охват оптических сетей передачи данных в Липецкой области. Для нас важно, чтобы у жителей сёл региона была возможность пользоваться теме же услугами от «Ростелекома», что и у горожан. Чтобы обеспечить население Вербилова и Сухой Лубны высокоскоростным доступом в интернет, специалисты «Ростелекома» проложили более тридцати километров оптики. Благодаря технологии GPON жителям двух тысяч домохозяйств района стал доступен весь спектр цифровых сервисов».

GPON («оптика в дом») – технология пассивных оптических сетей, предполагающая прокладку кабеля непосредственно до домовладения абонента. Стабильная скорость соединения гарантирует возможность подключения всех современных цифровых сервисов, даже таких требовательных к трафику, как «Видеонаблюдение» или «Умный дом».

С коробочным решением «Умный дом» абонент может обезопасить дом от непредвиденных ситуаций, удалённо контролируя происходящее в нём. В базовый комплект входят контроллер, датчики движения и открытия дверей, дыма и протечки. Все устройства просты в использовании: установить и настроить их может любой человек, следуя интуитивной и наглядной инструкции. Расширить возможности «Умного дома» можно с помощью умных розеток, лампочек и видеонаблюдения.

Реклама Фото предоставлено «Ростелеком»

ИСТОЧНИК KP.RU

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