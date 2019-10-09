2019-10-09T09:34:26+03:00
Общество

НЛМК повышает возможности собственного исследовательского центра

Новое оборудование позволяет заглянуть внутрь материала
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Лаборатория микроструктурного анализа липецкого центра исследований и разработок НЛМК (R&D центр) пополнилась уникальным прибором для изучения свойств металла - спектрометром тлеющего разряда Horiba GD-Profiler 2.

Новое оборудование позволяет заглянуть внутрь материала и определить концентрацию химических элементов на толщине слоя от десятых долей миллиметра до нанометров. Оно с точностью до 0,001% показывает содержание водорода, углерода, кислорода, азота и ряда других элементов в приповерхностных слоях проката, а также легирующих элементов и примесей в стали.

Высокая точность измерения важна при создании новых высокотехнологичных продуктов, свойства которых определяют различные варианты структуры поверхностного слоя. Например, на основе точных замеров новое оборудование поможет подбирать корректные режимы термической обработки при производстве определенных марок трансформаторной стали, чтобы обеспечить необходимые потребительские свойства готового проката.

Прибор незаменим также для послойного элементного анализа стали на всех стадиях - от выплавки до получения проката. Это поможет, например, изучить изменение свойств металла при использовании новых антикоррозионных покрытий, которые создаются в настоящее время на Липецкой площадке и на НЛМК-Страсбург (Франция).

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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