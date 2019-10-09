Игорь Артамонов: «Наша задача - ликвидировать очередь на получение жилья детьми-сиротами»

С начала года в регионе вручено уже 60 ключей от новых квартир липчанам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В собственное жильё переехали сироты в Липецке, Данкове, Ельце, Грязях. На стадии приёмки жилые помещения в Чаплыгине и Грязях. Однако главные новоселья впереди: до конца года квартиры получат 190 детей-сирот. По словам главы региона Игоря Артамонова, всего в 2019 году ключи от нового жилья получат 250 детей-сирот и ребят, чьи родители лишены родительских прав. Это на 17 человек больше, чем в прошлом году. Тогда собственные квартиры получили 233 человека.

«Мы значительно повышаем финансирование и увеличиваем количество приобретенных квартир для того, чтобы в течение нескольких лет ликвидировать или, по крайней мере, серьезно уменьшить ту очередь, которая сегодня есть», - отметил губернатор Игорь Артамонов.

Он уточнил, что общая сумма финансовых ассигнований, направленных на приобретение жилья в 2019 году, составляет 471 миллионов рублей. Из них – 420 миллионов рублей выделено из областного бюджета, и 51 миллион – из федерального.

Планы на 2020 год не менее масштабные, но реализовать их будет возможно только при активно развивающемся рынке жилищного строительства. Руководством области принято решение, в рамках увеличения объёмов строительства жилья, направляемого на реализацию программы формирования специального жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подключить к работе по осуществлению строительства многоквартирных домов ОБУ «Экжилфонд». Подведомственное управлению жилищно-коммунального хозяйства учреждение наделят полномочиями выступать заказчиком в части заключения контрактов на выполнение работ по строительству.