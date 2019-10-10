Железнодорожники – самые сильные гиревики НЛМК
Они прошли в рамках традиционной спартакиады среди цехов и подразделений предприятия.
За почетный трофей боролись 13 команд, которые состязались в рывке гири весом 24 кг за 10 минут. Победителем соревнований стала команда железнодорожников. В личном зачете лучший результат показал слесарь утилизационной ТЭЦ Вячеслав Шеин.
После 15 видов спартакиады впереди железнодорожники, на втором месте ремонтники, на третьем - спортсмены НЛМК-Инжиниринг.
11 октября в спорткомплексе «Новолипецкий» пройдут соревнования по следующему виду спартакиады – дартсу. Поддержать команды можно с 16 часов. Вход свободный.
Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.