Железнодорожники – самые сильные гиревики НЛМК

На следующий день стала вдовой: женщина вышла замуж за любимого, когда врачи сказали, что он умирает

В Кемеровской области осудили сотрудницу ЗАГСа, которая из жалости к влюбленным незаконно зарегистрировала брак [эксклюзив kp.ru]