2019-10-10T11:30:53+03:00
Общество

Железнодорожники – самые сильные гиревики НЛМК

На НЛМК подвели итоги соревнований за Кубок по гиревому спорту
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Они прошли в рамках традиционной спартакиады среди цехов и подразделений предприятия.

За почетный трофей боролись 13 команд, которые состязались в рывке гири весом 24 кг за 10 минут. Победителем соревнований стала команда железнодорожников. В личном зачете лучший результат показал слесарь утилизационной ТЭЦ Вячеслав Шеин.

После 15 видов спартакиады впереди железнодорожники, на втором месте ремонтники, на третьем - спортсмены НЛМК-Инжиниринг.

11 октября в спорткомплексе «Новолипецкий» пройдут соревнования по следующему виду спартакиады – дартсу. Поддержать команды можно с 16 часов. Вход свободный.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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