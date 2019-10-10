2019-10-10T11:11:43+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Президент поставил задачу — работать в интересах людей»

Встреча Президента с избранными главами регионов состоялась в Кремле
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Президент России встретился с избранными 8 сентября главами регионов. Владимир Путин поздравил руководителей субъектов РФ, рекомендовал не снижать темпы работы и трудиться на столь высоких должностях с большой отдачей.

«Для того, чтобы выполнить все те обещания, которые прозвучали из ваших уст в отношении граждан на вверенных вам теперь территориях, нужно работать напряжённо, — подчеркнул Президент. — Самое главное – постоянно чувствовать пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания».

Владимир Путин добавил, что не сомневается в профессионализме избранных глав регионов и пожелал им удачи.

«У вас достаточно опыта – и жизненного, и профессионального – для того, чтобы эффективно исполнить свой долг. Но без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться, и это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь», — сказал Владимир Путин.

В числе 19 избранных руководителей российских регионов во встрече с Владимиром Путиным принял участие глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Президент поставил задачу — работать в интересах людей. Это наш приоритет. Сегодня в Липецкой области делается всё, чтобы выстроить обратную связь с населением, чтобы жители региона поверили во власть и обрели уверенность в завтрашнем дне», - прокомментировал руководитель региона Игорь Артамонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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