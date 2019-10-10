2019-10-10T17:11:58+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «В сельском хозяйстве будут внедряться цифровые инструменты»

Между администрацией региона и компанией «Уралхим» подписано соглашение о сотрудничестве
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Цифровые инструменты будут внедряться в агропромышленном комплексе Липецкой области. О сотрудничестве в этом направлении сегодня было подписано соглашение между администрацией Липецкой области и компанией «Уралхим» в рамках 21-й агропромышленной выставки «Золотая осень».

Свои подписи под соглашением поставили глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, генеральный директор компании Digital Agro Николай Бобров и заместитель генерального директора по экономике и финансам компании «Уралхим» Игорь Буланцев.

Предполагается внедрение системы дифференцированного внесения удобрений. Специалисты оцифруют поля Липецкой области и разработают карту внесения удобрений с учётом неравномерного плодородия почв, а также условий для точного дозирования минералов на отдельных участках поля. Результатом применения этой технологии станет повышение урожайности и прибыли аграриев.

«Очень признателен компании за предложение оцифровать целый ряд хозяйств и районов области. Думаю, что мы продолжим работу по цифровизации не только сельского хозяйства, но и других сфер», – отметил Игорь Артамонов.

«Уралхим» является давним партнёром Липецкой области. Мы поставляем удобрения крупнейшим сельхозпроизводителям региона. Подписание соглашения по развитию цифровых технологий поможет нарастить эффективность компаниям Липецкой области, которые уже находятся на передовых позициях в стране», – сказал Игорь Буланцев.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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