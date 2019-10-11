2019-10-11T09:38:06+03:00
Общество

НЛМК поделился опытом организации волонтерского движения

НЛМК стал соорганизатором регионального форума добровольцев
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Он прошел в Липецке с участием около 100 активистов.Форум включал тренинги по эффективной коммуникации, по проектному и креативному мышлению, занятия по эмоциональному интеллекту, мастер-классы по развитию компетенций будущего, интеллектуальные игры и многое другое. Добровольцы познакомились с деятельностью Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», посетили Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор», пансионат психолого-социальной реабилитации «Лазори», Центр декоративно-прикладных ремёсел «Марьин Град». Для участников Новолипецкий металлургический комбинат организовал экскурсионную программу на производство и по социальным объектам предприятия.

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Новолипчане поделились с участниками Форума опытом развития корпоративного волонтерства в Группе НЛМК. Только за последний год работники компании провели около 20 волонтерских мероприятий, участниками которых стали около 1,5 тыс. человек. Активности новолипчан направлены на организацию акций по уборке и благоустройству территорий, проведение спортивных соревнований и эко-квестов для детей и молодежи, обустройство спортивных площадок, помощь пенсионерам и инвалидам.

С начала старта волонтерской программы НЛМК к ней уже примкнуло около 400 человек. Самым активным и инициативным из них на предприятии вручается знак корпоративного признания - паспорт волонтера.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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