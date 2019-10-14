Работник НЛМК стал победителем первого Липецкого марафона

Вальцовщик цеха холодной прокатки Новолипецкого металлургического комбината Никита Зиновьев стал победителем на марафонской дистанции 42 км 195 метров в первом международном Липецком марафоне, который прошел 13 октября в областном центре. Он обошел всех своих соперников с результатом 2 часа 41 минута 55 секунд.

В минувшее воскресенье кроме марафонской дистанции все желающие участвовали в забегах на 3, 10 и 21 км. Для детей был организован старт на 300 и 600 метров. Всего в соревнованиях участвовали около 1800 человек из нескольких регионов России.

НЛМК выступил партнером марафона. «Стальная команда» объединила на марафоне более 100 работников предприятия. Им вручили от компании специальные наборы корпоративной атрибутики. Те, кто пригласил поучаствовать в марафоне наибольшее количество друзей, дополнительно получили призы от программы «Здоровый выбор».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.