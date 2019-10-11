От космоса до мобильных приложений: мир отмечает Всемирный день стандарта

Главное событие

Ежегодно 14 октября отмечают Всемирный день стандартов. Это международная дата, которая подчеркивает важность работы по созданию единых стандартов, и позволяет отметить труд тысяч специалистов по всему миру. В этот день в 1946 году состоялось открытие конференции национальных организаций по стандартизации в Лондоне, в котором принял участие и СССР.

Ежегодно празднование Всемирного дня стандартов посвящено определенной теме, которая выбирается представителями трех мировых организаций: Международной организации по стандартизации (ИСО), Международной электротехнической комиссии (МЭК) и Международного союза электросвязи (МСЭ). В этом году тема Всемирного дня стандартов – «Стандарты на видео новых форматов формируют глобальное видение».

Немного истории

В 1925 году в стране началась основательная работа по стандартизации, когда был создан первый центральный орган по стандартизации - Комитет по стандартизации при Совете Труда и Обороны, позже им же были утверждены первые ГОСТы.

В 2002 году был принят закон «О техническом регулировании», который изменил статус стандартов. Если ранее все ГОСТы были обязательны, то теперь их применение стало добровольным. Но это не значит, что стандарты не должны идти в ногу со временем. В ближайшие два года около 10 тысяч советских ГОСТов ждет масштабная ревизия - обновление с учетом развития технологий.

Про стандарты

Объектов стандартизации бесконечное множество. Можно стандартизировать товары, требования, методы, и многое другое. Стандартизация находит применение в передовых направлениях развития страны – науке, технике, промышленности, сельском хозяйстве – везде, где необходимо защищать права и интересы общества, бизнеса и государства. Например, не так давно специалисты отдела стандартизации и технического регулирования Липецкого ЦСМ разработали технические условия на опорное реабилитационное средство – поручень «Свободное движение», который позволяет передвигаться по лестничным маршам людям с ограниченными возможностями без посторонней помощи. Или другой пример – разработка технических условий на органическое удобрение, производимое по технологии с использованием синантропных мух. При переработке органических отходов личинками мух образуется субстрат, из которого после высушивания и измельчения получается удобрение.

Стандарты регламентируют практически все, что нас окружает - от далекого космоса до мобильных приложений.

О новом этапе

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит Первый национальный отраслевой форум «Стандартизация-2019». На площадке форума представители власти, бизнеса и общественных организаций из России и зарубежных стран обсудили самые насущные проблемы международной, региональной и национальной стандартизации. Среди тем – запуск пилотного проекта по разработке стандартов ИСО на основе межгосударственных ГОСТов. Первый профильный форум позволил по-новому взглянуть на национальную модель стандартизации и укрепить диалог между государством, отечественными производителями и отраслевым сообществом.

В помощь бизнесу

Чаще всего при выпуске новой продукции производители не знают с чего начать. Большинство просто не задумывается, что на выпускаемый продукт уже существует своя нормативная документация. Помочь в этом и предоставить всю необходимую информацию может Липецкий ЦСМ. На сегодняшний день центр располагает обширным фондом документов в области стандартизации, оценки соответствия и обеспечения единства измерений. Ежегодно он обеспечивает нормативной документацией предприятия практически всех направлений экономики области.

Реклама Фото предоставлено ЦСМ Росстандарта в Липецкой области.