В День народного единства в Липецке пройдет многонациональное шествие

В Липецке готовятся к празднованию Дня народного единства 4 ноября. Организацию праздника обсудили в эту пятницу, 11 октября, на совещании в мэрии города. Праздник развернется на площади Петра Великого, куда по прогнозам придут несколько тысяч человек. Поэтому чиновников, в первую очередь, волновала безопасность.

По данным пресс-службы мэрии, всю территорию, где будут проходить праздничные мероприятия, обнесут забором и выставят рамки с металлодетекторами. По периметру и внутри площади будут дежурить сотрудники полиции.

Впервые столь массовое мероприятие обойдется без изменения маршрутов городского транспорта. Автоинспекторы решили перекрыть только часть улицы Первомайской напротив «Октября» – отрезок от Литаврина до Карла Маркса. Автобусы там не ходят, поэтому на график и схемы движения это не повлияет, а улицу Карла Маркса закрывать не будут.

Что касается самих мероприятий, то веселье начнется с самого утра. На площади появятся экспозиции, которые будут рассказывать о 17 народностях России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Гости смогут попробовать себя в народных ремеслах, подержать в руках настоящую казачью шашку, узнать, какие народы украшают деревья конфетами на свадьбу и многое другое.

Также в рамках праздника состоятся многонациональное шествие. Со сцены собравшихся поздравят руководители города и области, затем выступят певцы, танцоры, музыканты и творческие коллективы города и области.