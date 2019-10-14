На старт первого липецкого международного марафона вышли представители 138 городов

В Липецке с размахом прошел первый международный марафон. Основное действие началось в воскресенье утром, 13 октября, на Соборной площади, где работал стартовый городок с многочисленными интерактивными площадками и зоной фудкорта. Там же всем желающим бесплатно делали прививку от гриппа.

Первыми на старт марафона вышли костюмированные герои сказок, фильмов и мультфильмов. Человек паук, феи и волшебники пробежали 300 метров. Затем ту же трассу преодолели дети. Как сообщили в пресс-службе мэрии, самой маленькой участницей забега стала годовалая Лидия Повова – малышка пробежала сама почти всю дистанцию и пришла на финиш на плечах у папы. Дети постарше бежали 600 метров.

На взрослые дистанции на 3, 10, 21 и 42 километра вышли любители бега из 138 городов и из 33 регионов России, были даже представители Великобритании. Участники бежали вместе с легендарными спортсменами, такими как бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сафронов, призер олимпийских игр по легкой атлетике Олеся Зыкина, олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, призер олимпиады по биатлону Иван Черезов, чемпион Олимпийских игр Александр Бородюк.

Также в забеге приняли участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина.

– Что особенно замечательно – собралось такое количество детей, что для них сделали несколько отдельных забегов, – сказал Игорь Артамонов. – Это для меня сегодня главный результат, а для организаторов праздника – лучшая оценка.

Все, кто добрался до финиша марафона, независимо от результата, получили уникальную медаль в виде шестерни, которую образует льющийся из ковша металл. Дизайн выбрали по случаю 85-летия с момента выплавки первого чугуна в Липецке.

Мэр Липецка Евгения Уваркина уверена, что спорт учит преодолевать себя.

– На забег я пригласила знакомую, дистанция давалась девушке очень тяжело, приходилось ей помогать, но мне приятно, что она ее завершила, – рассказала Евгения Уваркина. – Несмотря на усталость, она твердо сказала, что и в следующем забеге обязательно примет участие. Более того – попробует потренироваться и улучшить свой результат. Вот он – самый понятный и точный ответ на вопрос «зачем люди занимаются спортом». Расширить свои возможности и самому себе доказать, что только ты определяешь их пределы. Поэтому мне приятно отметить, что в Липецке формируется спортивная традиция, объединяющая не только жителей нашего города, но и его гостей.

По итогу забега обеду на главной дистанции 42 км. среди женщин 1 место заняла Жанна Матвеева с результатом 3 часа 34 минуты 54 секунды. 2 место Ирина Клесникова, которая финишировала на 7 минут позже и 3 место – Юлия Корсукова – 3 часа 57 минут.

Среди мужчин 1 место – Никита Зиновьев с результатом 2 часа 41 мин 56 секунд. 2 место – Сергей Рыжанков, 2 часа 46 минут 8 секунд. И 3 место у Тимофея Кюна, который пришел позже на 3 минуты.

Гости, которые не участвовали в забеге, с удовольствием наслаждались зрелищем, болели за участников и делились многочисленными селфи со звездным ведущим Дмитрием Губерниевым. Завершился марафон большим концертом на Соборной площади.