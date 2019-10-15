2019-10-15T13:52:31+03:00
Общество

НЛМК приглашает липчан на экскурсию

Она пройдет 23 октября
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НЛМК приглашает 23 октября липчан и гостей города на экскурсию по производственным объектам предприятия. За полтора часа посетители смогут увидеть в действии современные технологии в доменном и прокатном производствах, побывать на «Лебедином озере» - единственном в России экологическом парке, который расположен на территории промышленного предприятия.

От комбинатоуправления НЛМК (пл. Металлургов, 2) в 10-00 и 14-00 будут отъезжать экскурсионные автобусы. На экскурсию допускаются дети не моложе 12 лет в сопровождении взрослых.

Чтобы записаться на конкретный заезд, необходимо связаться по телефону или электронной почте: 441-749, ledenev_ny@nlmk.com (Никита) и 441-461, 89042819098, nalivkina_av@nlmk.com (Анастасия). В сообщении необходимо указать фамилию, имя и отчество, возраст и контактный телефон. Предварительная запись обязательна.

Всем записавшимся необходимо подойти за 15 минут до начала экскурсии. Гостям выдадут спецодежду и средства индивидуальной защиты, проведут инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. При посещении предприятия крайне необходимо иметь удобную закрытую обувь без высоких каблуков.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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