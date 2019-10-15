Игорь Артамонов: «Многолетняя проблема Елецкого района решена»

Почти на месяц раньше срока введён в эксплуатацию мост в селе Черкассы Елецкого района. Сегодня состоялось открытие новой переправы. В торжественной церемонии принял участие глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Сегодня радостное событие не только для жителей сёл, которые соединяет этот мост. Многолетняя проблема Елецкого района решена. Это не единственный мост, который мы сдаём в этом году. Впереди - Лебедянь. На следующий год у нас тоже большие планы по ремонту мостов, в том числе в Ельце», - сказал Игорь Артамонов.

Необходимость строительства нового моста через реку Быстрая Сосна назрела давно. Старая переправа была сооружена из подручных материалов и находилась в аварийном состоянии. Автомобильное и пешеходное движение было небезопасным. Кроме того, в последние годы транспортная нагрузка на путепровод значительно возросла. Ситуация осложнялась в период весеннего паводка. Старый низководный мост ежегодно затапливался водой и транспортное сообщение между берегами реки прекращалось.

Новая переправа построена из железобетона. Опоры оснащены ледоперевальными брусьями, которые весной будут разрезать льдины, плывущие по реке. Мостовые подходы также укреплены железобетоном, что исключает их размытие в период паводка. Высота конструкции на 2,5 метра выше старой. Общая протяжённость мостового перехода вместе с подходами – 860 метров. Движение двухполосное. Мост способен выдерживать автомобильный трафик до тысячи машин в сутки, рассчитан на движение тяжёлой сельскохозяйственной техники. Строительство моста в Черкассах велось в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость работ составила 151,8 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.