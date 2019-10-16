НЛМК поставил опытную партию проката с полимерным покрытием для бытовой техники LG

НЛМК поставил российскому заводу компании LG Electronics, ведущему международному производителю «белой» техники, опытную партию проката с улучшенным качеством полимерного покрытия, из которого изготовят корпуса стиральных машин.

Пробная партия прошла испытания на подмосковном заводе LG Electronics RUS. Тестирование по многоступенчатой системе оценки качества подтвердило соответствие свойств металла и качества полимерного покрытия стандартам LG Electronics RUS.

Специально для LG Electronics RUS на НЛМК разработали прокат с узкими диапазонами отклонений по физико-механическим и химическим свойствам металла и освоили технологию нанесения такого полимерного покрытия, которое отличается особой чистотой поверхности, цветовой устойчивостью и блеском, гибкостью и твердостью.

В ближайшее время НЛМК и LG Electronics RUS планируют перейти к серийным поставкам. Генеральное соглашение станет первым в практике LG Electronics RUS прямым договором с локальным российским производителем на поставку стали с полимерным покрытием.

«Высокое качество продукции обеспечит нашему клиенту дополнительные конкурентные преимущества и позволит быть лидерами на рынке», - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.

Информация об LG Electronics RUS

Компания LG Electronics является мировым лидером и технологическим инноватором в области потребительской электроники. LG Electronics является одним из ведущих в мире производителей телевизоров, холодильников, кондиционеров воздуха, стиральных машин, смартфонов, продуктов с технологией искусственного интеллекта LG ThinQ.

Завод LG Electronics RUS работает с сентября 2006 года и располагается в Рузском городском округе Московской области. Он занимает территорию в 47 гектаров и считается одним из крупнейших в Европе заводов по производству бытовой техники и электроники. На сегодняшний день российское предприятие LG Electronics выпускает 168 моделей телевизоров, 75 моделей холодильников и более 100 моделей стиральных машин.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.