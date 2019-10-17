Игорь Артамонов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО

Реализация национального проекта «Здравоохранение» в регионах Центрального федерального округа обсуждалась сегодня на Совете при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО. В заседании принял участие глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Заседание открыл Игорь Щёголев. Полпред Президента России в ЦФО отметил, что главой государства Владимиром Путиным определены целевые ориентиры по сокращению смертности населения, увеличению продолжительности здоровой жизни, оказанию современной медицинской помощи.

Участники рассмотрели лучшие практические наработки в сфере здравоохранения, а также инновационные технологии, которые уже применяются в отдельных регионах. По итогам выступлений состоялось предметное обсуждение практических аспектов, связанных с реализацией региональных проектов и эффективным выполнением задач по развитию здравоохранения, поставленных главой государства.

В числе лучших практик в здравоохранении Липецкой области внедрение бережливого производства в медицинских организациях, реализация комплексных мер соцподдержки врачей. В частности, в этом году в регионе вводится новая мера поддержки медиков. Единовременную выплату в размере одного миллиона рублей будут получать врачи дефицитных специальностей, которые впервые трудоустраиваются в городские и сельские государственные медучреждения и не имеют обязательств, связанных с целевым обучением.

«Развитие системы здравоохранения – наш приоритет, – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов. – Сегодня в Липецкой области есть проблемы с медицинскими кадрами, требуется модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения. Но есть и положительные показатели. Мы разрабатываем новые меры поддержки. В этом году больницы и поликлиники получили новое оборудование. Внедрение бережливых технологий позволило повысить эффективность оказания медицинской помощи. Работа в этом направлении будет продолжена».

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.