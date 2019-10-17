«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом социально значимые объекты Липецкой области

Среди них органы государственной власти и местного самоуправления, фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации. Для этого специалисты компании проложили 160 километров оптики.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«До 2021 года нам предстоит создать телекоммуникационную инфраструктуру ещё для 301 социально значимого объекта региона. Уверен, наличие цифровой среды в таких учреждениях – необходимое условие для их эффективной работы. К примеру, подключение к сети «Ростелекома» позволит работникам фельдшерско-акушерских пунктов пользоваться единой медицинской информационной системой региона. Благодаря этому качественная медпомощь станет более доступной для проживающих в глубинке пациентов».

В этом году «Ростелеком» выиграл девять электронных аукционов Минкомсвязи РФ на реализацию проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика» в Центральном Федеральном округе (ЦФО). С целью исполнения государственных контрактов с 2019 г. по 2021 г. цифровой провайдер подключит к сети передачи данных и обеспечит высокоскоростным интернетом 4 858 социально значимых объектов ЦФО.

Реклама Фото предоставлено «Ростелеком»