2019-10-18T09:37:10+03:00
Общество

НЛМК помог организовать международные соревнования среди операторов самосвалов БЕЛАЗ

Профессиональные состязания прошли в Республике Беларусь
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НЛМК стал генеральным партнером первых международных соревнований Клуба операторов БЕЛАЗ. Профессиональные состязания с участием десятков лучших водителей из России, Украины, Беларуси и Казахстана прошли 2-4 октября в городе Жодино (Республика Беларусь).

Продукция Группы НЛМК широко применяется в изготовлении карьерной техники, в том числе и марки БЕЛАЗ. Износостойкая сталь премиальной марки Quard и высокопрочная сталь марки Quend, в частности, использовались для изготовления кузовов и рам самого большого в мире самосвала БЕЛАЗ 75710 грузоподъемностью 450 тонн. Этот грузовик является рекордсменом по грузоподъемности и внесен в книгу рекордов Гиннеса. На сегодняшний день уже построено 3 таких самосвала.

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Стальные листы линейки Quard обладают исключительно высокой стойкостью к износу и ударным нагрузкам, обеспечивают в 3 раза большую продолжительность срока службы готового изделия по сравнению с аналогами. Применение прокат марок Quard и Quend позволяет снизить толщину листа для производства кузовов и дополнительно уменьшить металлоемкость всей конструкции и общие затраты на металл.

Группа НЛМК производит Quard и Quend на своем заводе NLMK Clabecq в Бельгии. Прокат проходит закалку и отпуск на современной линии и производится из высококачественной стали, поставляемой с Липецкой площадки.

Клуб операторов БЕЛАЗ – профессиональное сообщество автопроизводителя и его дилеров в Российской Федерации, странах СНГ и дальнего зарубежья. Оно создано для сотрудничества предприятий из разных регионов мира, где эксплуатируются карьерные самосвалы белорусского производства.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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