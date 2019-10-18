2019-10-18T11:23:18+03:00
Общество

Врачей дефицитных специальностей ждет «Губернаторский миллион»

В Липецкой области новая региональная программа восполнит нехватку врачебных кадров
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Дефицит кадров в здравоохранении – проблема общая. Согласно данным Росстата (на конец 2018 г.) в стране недостает 60 тысяч врачей, и Липецкая область в этом плане не исключение. Как нам рассказали в областном управлении здравоохранения, в регионе при общей численности врачей в 3820 человек, не хватает в целом 270 медиков. «Дефицитный список» включает 8 специальностей, среди самых востребованных – врачи участковой службы, анестезиологи, онкологи, офтальмологи, врачи «скорой». Для того, чтобы восполнить нехватку кадров, в области была принята программа «Губернаторский миллион», аналогов которой в ЦФО нет.

Помимо миллиона и другие преференции

Участники этой программы получат 1 миллион рублей. Средства предоставляются врачам, которые впервые трудоустроятся в государственные медицинские организации Липецкой области, для них не установлен и возрастной ценз. Есть и условие - медработникам предстоит отработать в здравоохранении региона 5 лет, у них не должно быть не исполненных обязательств по целевому обучению.

Помимо губернаторского миллиона, как разъяснили специалисты областного управления здравоохранения, остались и другие меры соцподдержки врачам дефицитных специальностей. Им также полагается полное возмещение расходов на наем (поднаем) жилого помещения, социальная выплата на строительство и приобретение жилья – ее размеры (выплата может быть более миллиона рублей) зависят от состава семьи и количества метров жилья, находящегося в собственности.

Помимо этого, на уровне органов местного самоуправления врачам предусмотрено выделение бесплатных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Для них также установлены и льготы по местному налогообложению, первоочередное предоставление мест в детских дошкольных учреждениях и т.д.

Новая программа начинает «набирать обороты» - уже направлены запросы в десятки медицинских вузов, есть и предварительные заявки. На реализацию законопроекта из бюджета области направлено в этом году 25 млн рублей.

«Ожидания полностью оправдались»

«Губернаторский миллион» фактически дополняет федеральную программу «Земский доктор», соответственно, при трудоустройстве в сельской местности врач получит 2 миллиона рублей.

Государственная программа «Земский доктор», весьма успешно действующая в стране с 2012 года, принесла свои плоды и в Липецкой области. За это время здесь привлечено 335 земских врачей.

- Очень довольны доктором – внимательная, знающая, - отмечает молодая мама Марина Семакина, пришедшая на прием в детскую поликлинику г. Грязи со своей 3-х летней малышкой во второй раз.

Чуть менее года работает здесь участковым врачом-педиатром Анастасия Афанасьева. Сама родом из Грязинского района, в прошлом году она закончила медицинский вуз в Воронеже и решила воспользоваться приглашением по программе «Земский доктор». В декабре устроилась на работу и после подачи пакета документов уже в начале февраля получила причитающуюся выплату. Этих средств хватило на приобретение квартиры, и пока там ремонт, съемное жилье оплачивается за счет средств бюджета.

- Ожидания оправдались более чем, - делится довольная Анастасия Афанасьева. – Трудиться приходится много (в день на приеме десятки маленьких пациентов – авт.), но ни о чем не жалею - здесь хорошие условия для работы, получаю и отличную практику. Мой пример, надеюсь, вдохновит одногруппников по вузу, которые почти «созрели» для переезда в регион, где для молодых специалистов создал.и такие привлекательные условия.

Владимир КУЛИК. Фото автора.

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