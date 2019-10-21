Госслужащих научили управлять финансами

На днях в Липецком филиале РАНХиГС при Президенте Российской Федерации завершились четырёхдневные курсы повышения квалификации для государственных служащих на тему «Финансовая система и бюджетная политика государства». В соответствии с разработанной программой целью курсов стало изучение особенностей современной финансовой системы и бюджетной политики Российской Федерации.

Прозрачность бюджетного процесса на региональном уровне, модели межбюджетных отношений, основные тенденции развития финансовой системы в России – это главные вопросы, на которых предлагалось сосредоточить внимание слушателям курсов. Особое место в программе курсов было отведено региональному аспекту национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и федеральных проектов, а также возможностям применения в государственном управлении концепции «Бережливое правительство».

«Осуществлять эффективное общение – одно из ключевых умений государственного служащего, являющееся неотъемлемой составляющей коммуникативной компетенции. По этой причине важной составляющей курсов стала их нацеленность на развитие навыков и умений в области коммуникативной компетенции для реализации профессиональных задач» - отметила заведующая кафедрой экономики и финансов, кандидат экономических наук Светлана Шахватова. Слушатели освоили эффективные приёмы групповой работы и командного взаимодействия как основы эффективного общения. В ходе обучения использовались информационно-коммуникационные технологии, активные и интерактивные формы занятий, которые также служили целям развития информационно-коммуникативной компетенции. По итогам обучения слушателям, успешно сдавшим контрольный тест, были вручены удостоверения о повышении квалификации.

Реклама Фото предоставлено Липецким филиалом РАНХиГС