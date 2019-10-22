2019-10-22T16:29:23+03:00
Общество

Проект НЛМК стал призером на HR AWARD 2019

НЛМК занял второе место в номинации «Система управление талантами» премии в области управления человеческим капиталом «Хрустальная пирамида-2019»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Премия учреждена в 2011 году и вручается лучшим HR-руководителям, авторам HR-проектов, организациям, которые вносят заметный вклад в развитие кадровой службы в России и СНГ. В жюри конкурса входят руководители кадровых служб крупных российских и международных компаний.

Проект-победитель «Бесшовные технологии сотрудничества» рассказывает о системе управления талантами НЛМК, которая нацелена на привлечение в компанию талантливой молодежи. Она мотивирует школьников на осознанный выбор будущей профессии и дает им возможность проявить себя в техническом творчестве или в исследовательской деятельности. Это помогает им впоследствии получить профильное образование в базовом учебном заведении и построить успешную карьеру в компании.

По профориентационным программам НЛМК взаимодействует со школами, центрами технического творчества, поддержки одаренных детей и дополнительного образования, детским технопарком и другими учреждениями. Для школьников организуются экскурсии на производство, профориентационные тренинги, дополнительные занятия по дисциплинам естественно-математического цикла.

До 70% выпускников корпоративных профориентационных программ после окончания школы поступают в базовые учебные заведения НЛМК, которые обучают студентов под потребности компании. На это нацелены программы дополнительного профессионального/дуального обучения студентов. На предприятии организована оплачиваемая производственная практика студентов, практикуется досрочное трудоустройство лучших выпускников. Компания помогает центрам дополнительного образования и базовым учебным заведениям в закупках лабораторного оборудования, финансирует участие детей в конкурсах и технических чемпионатах.

В результате тесного сотрудничества со школами и базовыми учебными заведениями выросло число квалифицированных выпускников, которые трудоустроились на НЛМК. Сократилось время их адаптации на производстве.

Награду представителям НЛМК вручили в Москве на торжественной церемонии в рамках XX Саммита HR-директоров России и СНГ.

Видео с церемонии вручения награды смотрите здесь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В среду в домах Липецка отключат свет, тепло, холодную и горячую воду
В среду в Липецке до +19 градусов, туман и дождь
После реконструкции ГДМ «Октябрь» в Липецке станет киноконцертным залом
В Липецке новый памятник художнику случайно повредил ребенок
За 2 года из Липецка уехало около 10 тыс. молодых людей
В Липецке «Завод «Стройдеталь» потребовали признать банкротом из-за долгов
В среду в Липецке жителям Сырского Рудника отключат отопление
В Липецке в воскресенье пропала 44-летняя женщина
«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»
За неделю липчане стали меньше болеть ОРВИ
Чиновника под Липецком приговорили к условному сроку за мошенничество и растрату
Барабанщик на дискотеке с детьми в Липецке покорил кавер-версией «Прекрасного далека» Интернет
Под Липецком украли ограду с кладбища и сдали в металлолом
Под Липецком пропала 35-летняя женщина с белым рюкзаком
Звезды 80-90-х выступят в Липецке на концерте «Дискотека союз»
В детском магазине Липецка специалисты забраковали обувь и игрушки
Липецкую область газифицируют полностью
В ДТП с «Ауди» и «ВАЗом» под Липецком пострадали 4 человека, включая ребенка
Рабочий вынес золото и телефон из квартиры липчанки
В заповеднике под Липецком браконьеры застрелили оленя и ранили его самку
Липчанин с приятелем-уголовником убил спящую семью в Ростовской области
В Липецке камера сняла ночной дрифт «Мерседеса» с опрокидыванием