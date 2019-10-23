2019-10-23T09:56:41+03:00
Общество

«Стальное дерево» организовало юридическую помощь для сельских жителей

Более 50 жителей из 18 сельских поселений получили бесплатную юридическую помощь
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Более 50 жителей из 18 сельских поселений получили бесплатную юридическую помощь благодаря грантовой программе «Стальное дерево», которую Новолипецкий комбинат реализует уже третий год при поддержке благотворительного фонда «Милосердие».

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В этом году проект председателя липецкой некоммерческой организации «Защита» Василия Родионова стал победителем конкурсного отбора. На средства гранта в августе – сентябре были организованы выезды юристов в села Хлевенского и Данковского районов. Жители этих населенных пунктов территориально удалены от юридических центров и нередко годами не могли получить необходимую правовую консультацию.

Во время выездов юристы встречались с селянами, изучали документы, составляли письменные заявления, обращения в суд. Часть актуальных вопросов были решены уже во время личных приемов. Квалифицированную юридическую помощь получили не только жители поселений, но и работники администраций сельсоветов и главы поселений по проблемам территорий.

«Жители Данковского и Хлевенского районов очень благодарны инициаторам и участникам проекта за организацию выездной юридической помощи для жителей отдаленных сельских поселений. Такие консультации помогают селянам, в том числе пенсионерам, экономить время и средства при получении жизненно необходимых юридических консультаций. Жители могут рассчитывать на высокий профессионализм юристов, их объективность и независимость», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.

Проект по оказанию юридической помощи селянам – один из 11 проектов программы «Стальное дерево», которые в текущем году реализуют в Липецке, Данкове, Грязинском, Тербунском и Липецком районах. На эти цели благотворительный фонд направит около 3 млн рублей.

До конца года в Данкове оборудуют спортивный парк в микрорайоне "Южный" и построят площадку для скейтборда в Парке пионеров, в селе Петровское Грязинского района установят новую спортивную площадку. В Липецке оснастят новым оборудованием онко- и наркодиспансеры, создадут сеть оздоровительных пространств для пожилых людей. В районе села Вербилово активисты очистят береговую зону реки Воронеж.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

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